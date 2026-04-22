全民防衛動員來了！彰化4/23早上9:30疏散避難簡訊測試

彰化縣政府明（23日）天上午9點30分至35分，針對彰化市、鹿港鎮等6鄉鎮市發布「疏散避難警報」手機測試訊息。（縣府提供）

居安思危！中東戰火未歇，因應極端氣候變遷與地緣政治局勢，提升民防作戰能力已成為政府首要目標，彰化縣政府本週啟動「城鎮韌性」演習，明（23日）天週四上午9點30分至35分，將針對彰化市、鹿港鎮等6鄉鎮市發布「疏散避難警報」手機測試訊息。縣府呼籲，屆時民眾手機若傳出急促警報聲響，請鎮定看待，切勿慌張，是測試演練，並非有災害發生。

這次災防告警細胞簡訊測試，範圍涵蓋彰化、鹿港、福興、埔鹽、溪州及埤頭。縣府表示，測試目的是要確保發生戰亂或重大天災時，能第一時間將避難資訊精準推播至受影響區域。明天上午演習期間，相關區域內的4G、5G手機用戶都會收到測試訊息，但現場並無真實災害。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德昨（21日）天出席台灣基督長老教會第71屆總會通常議會時強調，全國防災士已突破11萬人，政府正全面推動「全社會防衛韌性」，從民防、基礎設施防護到避難機制都要升級。彰化縣本週除了警報測試，也同步針對替代役男與縣府各機關展開城鎮韌性訓練，將口號化為實際行動，提升國家應變力。

縣府指出，明天演習測試根據《全民防衛動員準備法》與《災害防救法》，模擬災害發生需緊急疏散的情境。未來若遇實戰或重大災變，縣府將比照此模式發布正式避難指令，請縣民屆時配合訊息內容進行避難，確保自身的生命財產安全。

彰化縣政府本週針對替代役男展開城鎮韌性演練，強化國防自我防衛能量。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法