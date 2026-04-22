跨越時空的謎團！國父紀念館整修意外挖出「神秘紅磚」

國父紀念館整修期間發現一塊刻著「TR」標記的神秘紅磚。（圖翻攝自國父紀念館官方粉專）

自2024年2月26日起閉館進行大規模整修工程的國父紀念館，近日工務組在開挖現場的土層中，意外發現一塊「來歷成謎」的特殊紅磚。經了解，該紅磚為日治時代高品質建材的代表，但問題是國父紀念館的的建材紀錄並沒有使用該款紅磚！

國父紀念館官方臉書昨天（21日）在臉書分享多張照片，可以看到一塊充滿歲月痕跡但尚屬完整的紅磚，上頭刻著「TR」標記，「在地下室東西側入口開挖工程中，工務組帶來了一個意想不到的發現——『一塊紅磚』。它靜靜卡在兩層不同土壤的交界處，在土層中看見礫石或砂土本就不稀奇，但這塊磚的出現卻讓人多看一眼，因為它不是普通的磚，而是一塊帶有『TR』標記的紅磚。」

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國館小編介紹道：「西元1913年日人後宮信太郎在臺北創立『臺灣煉瓦株式會社』（Taiwan Renga），開始生產與販售磚瓦建材，『TR』正是Taiwan Renga的縮寫商標。TR磚在日治時代屬於高品質建材的代表，其特色在於磚面壓印商標與紋路，這不只是品牌識別而已，更是一種極為直接的行銷方式，凹凸紋理還能增加水泥附著力，兼具實用與宣傳功能，在當時能使用TR磚是一種財力的象徵。」

「回到這次發現的這塊磚，仔細觀察可以發現正面為陽刻『TR』標誌與菱形網紋，左右兩側各有一個小圓點，背面則有兩個圓形凹點與橫向紋路。四角雖略有破損，但整體保存良好，依據其樣式做初步判斷，這類型紅磚約出現在1930年代之後，推測製作年代約落在1930年至1945年間。」

國館小編表示，「然而問題來了！國父紀念館的建材並沒有使用TR磚！那它為什麼會出現在這裡？得讓我們先了解這塊土地的過去，國父紀念館原為『六號公園』預定地，早期多為農田與沼澤且人煙稀少，直到民國53年（1964年）才確定在此興建國父紀念館。從本次開挖所見的土層來看，最上層偏黑的土壤，應為近年景觀工程回填的沃土，而TR磚所在的位置，則位於當年興建紀念館時開挖後保留下來的原始土層之中，也就是說這塊磚在國館興建之前就已經存在於這片土地之中。」

最後國館小編說：「至於它究竟從何而來？是附近過去建築的遺留？還是填土過程中混入的廢材？真相或許早已隨時間沉入地底，就算請來柯南未必能輕易解開這個謎。無論答案為何，這塊TR磚的出土，不只是一次偶然的發現，它更像是一段被時間埋藏的線索，見證了這片土地在不同時代之間的轉變，也成為我們理解市定古蹟文化資產歷程的重要一塊拼圖。」

國父紀念館整修期間發現一塊刻著「TR」標記的神秘紅磚。（圖翻攝自國父紀念館官方粉專）

國父紀念館整修期間發現一塊刻著「TR」標記的神秘紅磚。（圖翻攝自國父紀念館官方粉專）

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