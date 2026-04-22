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    首頁 > 政治

    不想丟掉立委！李貞秀告中選會公告許忠信遞補無效 法院完成分案

    2026/04/22 18:31 記者翁靖祐／台北報導
    李貞秀提行政訴訟告中選會。（資料照）

    李貞秀提行政訴訟告中選會。（資料照）

    中配李貞秀因為被民眾黨除名喪失立委資格，中選會隨後函請立法院註銷名籍，並公告成大法律系教授許忠信遞補當選。對此，李貞秀憤而對中選會、立法院提出行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告，並於今日上午現身立法院，希望可以將行政訴訟起訴狀交給立法院長韓國瑜。台北高等行政法院也證實，已於昨日收案，目前已經完成分案處理。

    李貞秀遭開除黨籍，而由中選會公告遞補當選的許忠信，今上午現身立法院會客室，由立法院長韓國瑜主持、大法官尤伯祥見證，正式宣誓就職不分區立委。許忠信表示，未來將加入內政委員會，繼續為中配、新住民族群權利發聲，對於民眾黨主張中配合法參政的理念，他也表示認同。

    另外，同樣上午現身立法院的還有李貞秀，她想將行政訴訟起訴狀交給韓國瑜，盼藉此阻止許忠信宣誓，但卻未能成功「攔截」。先前，她就向台北地方法院提出「定暫時狀態處分」，希望能循王金平模式聲請假處分，台北地院也證實於上周五收案，目前已經完成分案審理。

    台北高等行政法院也於今證實，已在昨收到李貞秀提告中選會以及立法院的起訴狀，目前已經完成分案，案號為115訴自510號，案由為公職人員選舉罷免法。先位聲明是確認公告無效，備位聲明則是撤銷公告。由於李貞秀聲請停止執行原處分，因此另有拆分出一件停字案件。

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