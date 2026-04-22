藍名嘴爆周俊銘噴辣椒水後「升官」 警政署發聲打臉秒刪文！

周俊銘因鬧出辣椒水風波被記過調職。（資料照）

原台中市第六分局分局長周俊銘因為「辣椒水烏龍事件」遭記過拔官，藍綠白政治口水戰並未因此平息，反倒越演越烈。而今親藍名嘴謝寒冰在社群PO文爆周俊銘其實被「升官」，釣出藍白粉熱議，懷疑這是民進黨政府的「小動作」。不過警政署隨後發布澄清聲明，打臉爆料內容，謝寒冰馬上刪文。

17日晚間，民眾黨前主席柯文哲陪同自家議員參選人到台中逢甲夜市拜票，過程中包括柯文哲在內有多人反映身體不適，指控有青鳥對他們噴辣椒水，還有志工宣稱看到2名「嫌犯」騎著機車雙載快速離去。現任主席黃國昌再次「賴給清德」，痛批賴清德政府讓台灣社會變得如此暴力、對立；台中市長盧秀燕則再次上演「震怒」戲碼，要求警方徹查。

請繼續往下閱讀...

可折騰了3天後，案情大翻轉，沒想到噴辣椒水的是親自到場督導維安的六分局分局長周俊銘，警方聲稱周俊銘當晚拿著一瓶辣椒水戒備，因辣椒水疑似有破裂狀況試噴，才造成此起烏龍事件。周俊銘因此被記過兩次並調離主管職務。

但「真相」曝光後反倒使輿論越發沸騰，雖然柯文哲20日發文緩頰，稱相信周分局長不是故意的，但支持者一度沒來由地指稱周俊銘其實是青鳥、柯黑，甚至有藍白粉腦補說一定是民進黨不想被發現派人去鬧事，所以找了周俊銘來「頂罪」。至於綠營及其支持者則質疑盧秀燕市府領導的警政系統鬆散，又酸藍白潑髒水不成，驚覺事情鬧大才拉個分局長「背鍋」。

不料今天謝寒冰在臉書發文稱，「昨天我就奇怪，為什麼分局長要說自己是『風口上的豬』？果然今天消息傳來，中六分局長周俊銘調『台北市警局』從三線一升任三線二警政監！誤噴辣椒水還升職！大家都明白是怎麼回事了吧？」

藍白粉看到這篇後紛紛留言，「先下後上，這是冥進洞的SOP」、「升官發財好棒棒」、「他噴的是民主辣椒水」、「原來去攻擊柯文哲就會升官，太厲害了」、「不意外，看看那些辦阿北的都升官了」、「有功於黨，讓你升官又發財」、「黨不會忘記戰功的」。

不過警政署火速發布澄清聲明駁斥謠言，「有關新聞媒體報載台中市政府警察局第六分局分局長周俊銘調陞台北市政府警察局三線二星警政監職務一節，並非事實。周員係經內政部於115年4月21日核定，調派台北市政府警察局擔任第四序列警政監，職務配階為三線一星，屬平調，且為非主管職務。」

警政署打臉後，謝寒冰馬上將原本的貼文刪除，不過網上還是有小草在轉發謠言，反遭鄉民洗臉「造謠死全家」、「不查證就亂發，翻車了還不刪文」、「警政署有澄清了，調三線一警政監，實際上就是被『冰』起來了」、「什麼都能扯民進黨跟賴清德，要說也是阿北打電話去求情吧」、「柯文哲親自打去說不要拔官喔，你們是在罵阿北？」。

謝寒冰轉發消息指稱周俊銘「升職」，但沒多久後就刪文。（圖翻攝自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法