林志潔被爆調檢察官當助理 國安會駁：根本沒有「諮委助理」職務

國安會諮委林志潔遭控要求法務部抽調檢察官協助處理業務，國安會今發聲明嚴正駁斥，強調該報導內容「全與事實不符」、要求媒體更正。（取自林志潔臉書）

針對網媒報導指稱，檢方基層人力不足，國安會諮委林志潔卻疑似要求法務部抽調檢察官協助處理業務，國安會今發聲明嚴正駁斥，強調該報導內容「全與事實不符」、子虛烏有，要求該媒體立即更正錯誤報導。

網路媒體報導指出，法務部近日在內網徵選檢察司的調辦事檢察官，負責國家安全法制相關業務，且報到時間十萬火急、4月底就要就任，並宣稱黨政界傳出消息，是甫上任的國安會諮委林志潔，要求法務部提供檢察官協助其處理國安相關業務。

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國安會表示，報導所指「找檢察官調國安會辦事並擔任諮委個人助理」之說法子虛烏有，國安會從無所謂「諮委助理」一職，林志潔諮詢委員辦公室已有相關業務同仁，並無借調報導所稱人員，更無所述情事。

國安會呼籲，媒體報導應秉持專業精神，落實事實查核義務，避免散布錯誤資訊誤導公眾。對於此類未經平衡的錯誤報導，籲該媒體應立即更正報導內容。

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