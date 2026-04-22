明午後變天「下到發紅」！ 一路濕答答到「這天」才放晴

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

好天氣沒了！中央氣象署預報，明天（23日）到週六各地易有雨，其中明天中午過後雨勢明顯，中部以北轉為陣雨或雷雨，並有大雨或局部短延時豪雨發生的機率，週五雨區範圍更廣，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，週六水氣仍較多，到了下週日起天氣回穩、氣溫回升，僅剩東半部、午後山區偶雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面接近，雨帶由北往南，中午過後雨勢明顯、最大，預估中部以北轉為陣雨或雷雨，並有大雨或局部短延時豪雨發生機率，其他地區也轉為有局部短暫陣雨；週五鋒面通過、東北季風增強，雨區範圍更廣，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或局部雷雨。

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黃恩鴻指出，週六鋒面減弱，但受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍較多，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區有局部短暫陣雨；下週日、週一各地多為多雲到晴，僅東半部恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻指出，下週二東半部地區東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。下週三鋒面接近，北部東半部地區局部短暫陣雨、其他地區多雲天氣，午後局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天開始各地氣溫逐漸下降，各地早晚23至25度，北部、宜蘭白天26、27度，其他地區29度，南部悶熱尤其東南部有焚風機率。週五、週六受到東北季風影響，北部、宜花白天會再降溫，降至22至24度，中部25、26度，南部仍有27至30度，週六清晨北部、宜花也只有20度左右，其他地區21至23度。

黃恩鴻指出，下週日清晨最涼，北部、宜花只剩18至20度，中南部、台東也只有20至22度。下週日白天至週二東北季風減弱，各地氣溫回升，各地早晚21至23度，白天回溫至28至32度。

黃恩鴻提醒，明天清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

未來溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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