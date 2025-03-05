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    全台大雨特報！今中部以北水氣多 北部入夜低溫14度

    因鋒面影響，中央氣象署今晨對台灣本島發布大雨特報。（資料照）

    因鋒面影響，中央氣象署今晨對台灣本島發布大雨特報。（資料照）

    2025/03/05 06:51

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（5日）晨各地天氣仍不穩定，尤其中部以北、東北部及東部地區降雨範圍較廣且有大雨發生的機率，請留意可能伴隨的短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象；白天起水氣仍偏多，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。

    此外，氣象署凌晨對台灣本島發布大雨特報稱，鋒面影響易有短延時強降雨，西半部、宜蘭、花蓮地區、台東山區及澎湖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

    溫度方面，北部及東北部天氣濕涼，白天高溫約19至20度，中部及花東23至25度，南部高溫則是來到26至29度，感受較溫暖；入夜後各地氣溫會進一步下降，預計北部、宜蘭低溫14至16度，其他地區低溫17到20度，請大家留意氣溫變化；離島氣溫方面，澎湖16至20度、金門13至17度，馬祖9至12度。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    明天（6日）起各地天氣轉冷；降雨方面，明、後天（7日）中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

    8日至9日清晨，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    9日白天起氣溫回升；基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    10日、11日東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    17 ~ 19 19 ~ 22 21 ~ 27 19 ~ 23

    中央氣象署今晨對台灣本島發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    中央氣象署今晨對台灣本島發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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