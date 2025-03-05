03/05 各報重點新聞一覽

台積電董事長暨總裁魏哲家（中）昨在白宮與川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元；圖右為美國商務部長盧特尼克。（路透）

2025/03/05 06:43

自由時報

台積電再投資美國3.3兆元 川普：中國若侵台將是災難

台積電董事長暨總裁魏哲家三日與美國總統川普，在白宮共同宣布將在美加碼投資一千億美元（約三．三兆台幣），擴大投資興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，這將是美國史上最大的單項外國直接投資案。川普被問到若中國試圖孤立或拿下台灣時強調，若中國侵略台灣「將是場災難」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。

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漢光41號 首度驗證動員時效

「漢光演習」因應敵情威脅再升級，國防部長顧立雄證實，今年度「漢光四十一號」演習規劃將以灰色地帶應處，至縱深防禦作戰為發展基礎，將「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」延長至十四天，「實兵演練」則同步擴增為十天，再創歷史最長漢光紀錄，盼有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

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台灣護照百餘國免簽》 收購街友護照賣中國人蛇 起訴2人

男子黃世賢、邱政文組成犯罪集團，涉嫌收購街友護照後，轉售中國人蛇集團牟取暴利，西班牙與義大利機場分別發現有中國人持用我國變造護照，通知我方調查，桃園地檢署指揮偵辦，去年底搜索破獲該犯罪集團，起獲數十本護照及台胞證，檢方昨偵結，認為黃男、邱男犯行損及我國護照公信力，依買賣護照等罪嫌起訴二人，並請法院從重量刑。

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聯合報

台積加碼在美蓋5半導體廠…川普：若台出事 美就有影響力

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家三日在白宮宣布，除了已宣布的六五○億美元投資，台積電未來四年要增加對美投資一千億美元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。

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加、陸對美報復 關稅戰開打

美國總統川普宣布，四日起對加拿大與墨西哥進口產品全面課徵百分之廿五關稅，對中國大陸產品再加徵百分之十關稅。加拿大與大陸隨即宣布報復措施，全球新一輪關稅戰開打。

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中國時報

台積砸3.3兆 我未獲美安全承諾

美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家4日在白宮宣布，台積電將再投資美國1000億美元，興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發團隊中心。川普強調，如此晶片輸美免徵高額關稅，且美國可在晶片市場擁有重要的生產能力，「若台灣有事，這就有很大影響」。川普雖說，一旦中國侵略台灣會是場災難，但並未給予台灣安全承諾。

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懲罰澤倫斯基 川普下令全面暫停軍援烏克蘭

截至昨日，美國仍與烏克蘭分享其情報，但美國總統川普宣布，暫停對烏克蘭軍援，且適用在所有尚未進入烏克蘭的軍備。歐盟則緊急宣布「歐洲再武裝」規畫，鬆綁成員國財政赤字上限，擴大投入國防8000億歐元，約新台幣27.7兆元，包括增援烏克蘭軍備。

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今年度「漢光四十一號」演習，將首次進行旅級單位動員和時效驗證。（資料照）

犯罪集團於台北市萬華艋舺公園一帶物色街友，帶往申辦護照後變賣給中國人蛇。（記者余瑞仁翻攝）

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