法務部推薦大法官人選再＋１ 偵辦拉法葉艦軍購弊案檢察官蔡秋明

現任高檢署主任檢察官蔡秋明。（資料照）

2025/03/04 14:32

〔記者林慶川／台北報導〕法務部推薦大法官人選再加一人！據了解，除原推薦已退休的前高檢署查緝黑金中心檢察官陳瑞仁外，在昨天總統府最後受理截止期限前，又再推薦另一名人選，即曾偵辦拉法葉艦軍購弊案的現任高檢署主任檢察官蔡秋明。

蔡秋明是台大法律系畢業，美國華盛頓大學法學碩士，司法官訓練所第26期結業，擔任板橋（現為新北）地檢署主任檢察官時，加入拉法葉軍購弊案特別調查小組。

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拉法葉艦軍購弊案起於，海軍前上校郭力恆與軍火商汪傳浦勾結，促使海軍轉購法國拉法葉艦，從中收取回扣一○四億元，二○一三年五月，高等法院依貪污罪判郭十五年徒刑，褫奪公權十年，併科罰金二億元，並判追繳沒收郭所收取的回扣與汪傳浦不法所得。

蔡秋明精通英、法、日語，當年加入特調小組後，多次赴國外協商，終於獲得瑞士等國同意凍結資產及提供司法互助。

此案歷經20餘年，除法院判決有罪確定外，瑞士和列支敦士登至今已分別返還我國新台幣約43億元及3.3億元之金融資產，外界認為，蔡鍥而不捨，居功厥偉。

檢察系統目前推薦的大法官人選共有三人，分別是法務部推薦陳瑞仁及蔡秋明，另，檢察官協會推薦司法官訓練所31期結業的高檢署主任檢察官林麗瑩。

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