美國防次長提名人：台灣應將國防預算增至GDP的10％

美國國防部政策次長柯伯吉在任命聽證會上表示，他對台灣可能削減國防預算「深感不安」，此舉可能影響華府對台防務合作的判斷。他認為台灣應將國防預算佔國內生產毛額的比例，提高到10％，才能有效嚇阻中國入侵，避免戰爭。（彭博）

2025/03/05 01:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），4日在聯邦參議院的任命聽證會上表示，他對台灣可能削減國防預算「深感不安」，此舉可能影響華府對台防務合作的判斷。他認為台灣應該將國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比例，提高到10％，才能有效嚇阻中國入侵，避免戰爭。

路透報導，柯伯吉批評台灣當前的國防開支「遠低於」GDP的3％，認為台灣做得太少；「台灣的國防預算應該提高到GDP的10％左右，或者至少接近這個水準，並將重點真正放在防禦上。因此，我們需要適當激勵他們。」

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柯伯吉向參院軍事委員會表示，美國在台灣議題上擁有重大國家安全利益，「失去台灣，或台灣的陷落，將對美國利益構成災難性影響。」即使台灣的地位對美國來說並非「生死攸關」，但美中之間的軍事實力對比已「急遽惡化」，並朝有利於中國的方向發展。

柯伯吉強調，逆轉這一趨勢，將是他的首要任務之一，一旦他的任命案獲得確認，「讓美國儘快做好準備，並在中長期內強化防禦能力，將是我最重要的工作之一。」

報導指出，台灣總統賴清德曾表示，台灣政府今年的目標是將國防開支提高至GDP的3％。然而，台灣立法院已通過的預算案，可能影響國防開支，在華府頓引發擔憂。美國官員和國會議員多次強調，美國對台灣防衛的急迫感，不應超過台灣自身。

消息人士透露，台灣正尋求向美國採購數十億美元的軍備，希望在中國持續施壓的情況下，獲得川普政府支持。

柯伯吉在聽證會的開場講話中表示：「重大戰爭的風險是真實存在的，而我們無法承受敗北。我深知這些現實。我最大的期望是，我們能夠在未來幾年內以和平與實力為基礎，使我們及盟友的立場更加穩固，而且可以持續發展。」

福斯新聞報導，美國副總統范斯4日也親自到場，表達他對柯伯吉的支持，凸顯白宮對柯伯吉的提名相當重視。柯伯吉說，「我一直試圖發出警訊，我們必須集中心力，確保自身軍力足以對台灣進行有效且合理的防禦，並促使台灣與日本做出更多貢獻。」

柯伯吉曾在川普第一任期擔任國防部副助理部長，他長期主張，美國應該限制在中東的資源投入，並將重心重新聚焦於中國威脅。柯伯吉去年5月投書本報姊妹報「台北時報」，指出台灣在大幅強化國防方面，極度缺乏緊迫感，國防預算佔GDP的比重嚴重不足，建議至少增至GDP的5％。

柯伯吉在文中肯定台灣在國防建設上確實取得若干進展，例如採用不對稱作戰。但他也強調，由於中國建軍規模龐大，台灣的國防開支與備戰速度極其不足，應將國防預算提高到至少達GDP的5％，甚至「事實上，如果台灣的安全與自主權危在旦夕，何不投入10％？」

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