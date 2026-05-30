諷刺習近平惹禍？「卡米地」遭潑糞 陸委會說重話

台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（資料照）

台灣卡米地喜劇俱樂部昨（29）日遭不明人士潑糞，由於當日演出內容與習近平有關，且演員之一的黃逸豪曾表演「中國國家主席習近平貫口」，懷疑因此遭潑糞。對此，陸委會今（30）日表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，危害社會治安與秩序，更堅定反制任何境外敵對勢力藉任何形式對台進行跨境鎮壓。

台北市警中山分局獲報後展開追查，昨晚逮捕蔡姓共犯，今日中午逮捕35歲的主嫌郭姓男子。「卡米地喜劇俱樂部」受訪表示，近期並沒有與人結怨，並推測郭男的犯案動機，疑似與演出內容諷刺習近平有關。

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台灣卡米地喜劇俱樂部遭潑糞，此案手法與香港在台人士近年遭潑糞、潑漆的情況高度相似，是否代表中共「跨境鎮壓」對象已擴及一般台灣民眾，試圖藉此侵害台灣言論自由？

對此，陸委會表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，危害社會治安與秩序，更堅定反制任何境外敵對勢力藉任何形式對台進行跨境鎮壓。政府有關機關對本案相當重視，已透過跨部會平台合作進行瞭解，並依後續查處事證展開偵辦工作。政府呼籲國人，遇有人身安全或暴力威脅，請立即與治安機關聯繫，尋求協助。

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