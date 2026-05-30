真的有中國人進入桃機三航廈工地！ 鐵道局認了：技術指導

鐵道局證實，因機場捷運A14站工程，施工單位有邀請8名中國籍人士到第三航廈做技術指導。（記者吳亮儀攝）

網友爆料，桃園機場第三航廈工程有中國籍人士進入工區，質疑這種國家重大建設竟讓敵國人士進入工地，極可能有工安、機敏系統和資安疑慮。交通部鐵道局今天（30日）坦承，因做機場捷運工程，有邀請「8名」中國籍技術人員短期入境協助。

交通部鐵道局北部工程分局說明，為機場捷運「CU05施工標A14車站土建、水環工程」分包商「台灣手把工業股份有限公司」，因辦理A14車站天花吸音內襯相關專業工項會勘及技術指導，今年5月25日至29日期間，邀請8名中國籍技術人員短期入境協助。

請繼續往下閱讀...

分局表示，相關人員都依規定由內政部移民署核准來台進行「商務履約服務」，所從事活動為履約過程中的技術指導，並非一般受聘勞工或移工身分。其進出工區並依桃園機場第三航廈工區既有管制程序，由施工廠商辦理登記換證並全程管理。

鐵道局說明，技術指導內容主要為A14車站特殊造型天花及吸音內襯施工工法，屬一般工程專業技術交流，活動範圍僅限CU05標工區，無涉機敏系統或資安疑慮。目前相關會勘及技術指導作業均已完成，人員也已全數離場，後續不再進入該工區。

鐵道局強調，公共工程如有特殊專業工項技術支援需求，均須依相關法令及工地管理規定辦理；為避免外界疑慮，也將要求所屬分局及施工廠商嚴格落實人員管理與安全管控，確保工程品質及施工安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法