美官員對台軍售說法不同調 赫格塞斯否認受伊朗戰事影響

美國國防部長赫格塞斯30日在新加坡香格里拉對話發表演說。（路透）

美國高層近日針對對台軍售與彈藥庫存問題出現不同說法，引發外界關注伊朗戰事是否已影響美方對台軍援。美國國防部長赫格塞斯30日在新加坡香格里拉對話表示，美軍庫存狀況良好，並強調伊朗戰事與美國對台承諾「不應混為一談」，重申華府對台政策沒有改變。

根據《法新社》報導，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）日前在國會聽證會上，被問及價值140億美元的對台軍售案時表示，美方目前正暫停部分軍售程序，以確保美軍在伊朗「史詩怒火」行動中擁有所需彈藥。他表示，待政府確認庫存充足後，相關對外軍售將恢復推進。

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赫格塞斯稱伊朗戰事不應與對台承諾混為一談

對於高雄的說法，赫格塞斯在香格里拉對話上回應表示，高雄是「優秀的人才」，但他不認為伊朗戰事與對台軍售之間存在直接關聯。他強調，美軍現有庫存「處於非常良好的狀態」，未來武器產能也將持續提升。

赫格塞斯並表示，美國對台政策沒有改變，而任何未來對台軍售決定仍將由總統川普拍板。他強調，美方仍有能力同時維持全球部署與區域承諾。

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