蕭旭岑收台商百萬說法三版本 黃帝穎：凸顯違法心虛

律師黃帝穎。（資料照）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占，馬英九基金會29日向檢方提起刑事告訴。對此，律師黃帝穎表示，蕭旭岑對收錢的說法至少出現三個版本，且辯詞違反「財團法人法」，凸顯蕭旭岑收錢在法律上站不住腳。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨副主席蕭旭岑昨遭馬英九基金會委任律師提起侵占及背信告訴，蕭旭岑對收錢的說法至少出現三個版本，且辯詞違反「財團法人法」，凸顯蕭旭岑收錢在法律上站不住腳。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎分析，蕭旭岑第一版說不碰錢，蕭旭岑原稱「不碰錢」，遭馬英九基金會開記者會揭發蕭旭岑手捧台商捐的百萬元照片狠狠打臉；蕭旭岑第二版說馬卸任禮遇結束代馬收捐款，蕭旭岑不碰錢說法被手捧台商百萬元照片打臉後，改口說馬卸任禮遇結束，台商捐款給馬，但再次被金溥聰提出「時序」打臉，金溥聰在趙少康節目專訪直指，蕭旭岑收錢照在2023年，但馬英九卸任禮遇結束在2024年，再次打臉蕭旭岑；蕭旭岑第三版說賴清德當選總統台商不敢捐馬英九基金會，蕭旭岑被告後，對收錢又改口說：有一個關鍵點2024年賴清德當選總統，許多台商怕被「查水錶」，不敢捐給基金會。

黃帝穎指出，蕭旭岑收錢的第三版是「賴給清德」，但蕭的辯詞完全不合法，依據「財團法人法」規定，捐款者不限額度均可以匿名捐贈，根本沒有捐款基金會要具名擔心查水表的問題。

黃帝穎直言，財團法人法明文規定，收到捐款只能以進到基金會名義帳戶，不能寄託在任何個人，蕭旭岑收錢的第三版，一樣明顯違法，蕭旭岑收錢說法三版本凸顯違法心虛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法