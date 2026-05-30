日本HAMA壽司驚傳被惡搞！男子拿洗碗精淋在壽司上

日本HAMA壽司某門市被惡搞，顧客在壽司上面淋了洗碗精。（圖擷自「@sakurai7715」X帳號）

日本知名迴轉壽司連鎖店HAMA壽司（はま壽司、濱壽司），在台灣也開設了多間分店，近日驚傳日本的某間門市遭人惡搞，在壽司上面淋了花王洗碗精，引發網友震怒。

從目前在X上瘋狂轉傳的消息可以看到，惡搞男子當時在HAMA壽司迴轉台上，對著1盤壽司淋上洗碗精，接著就將整盤壽司取下，此時鏡頭拍到桌上有好幾罐醬油，能夠確認就是HAMA壽司無誤，但尚不清楚是日本哪間店面。

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據了解，這名男子最初是在自己的Tiktok帳號上傳影片，雖然說目前已經刪除，但備份影片仍然在其他社群平台流傳。日本網友們痛批這根本就是犯罪，並且讓人想起過去壽司郎、藏壽司被惡搞的事件，呼籲HAMA壽司展開追查。

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