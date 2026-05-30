豪車違規衝玉山登山口「疑有中國人」 國家公園署要求查哪來的

4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡。（擷取自eunice_0120/threads）

網友踢爆，昨天（29日）有四輛私家車違規開上玉山塔塔加登山口，還謊稱有通行證，其中有女性乘客還操濃厚的中國口音，並自稱是「外國人」，引發山友和網友痛批耍特權。內政部國家公園署今天（30日）表示，會要求玉山國家公園管理處要求保七總隊調查，並了解違規上山的車輛車主和乘客究竟是哪些人。

昨天有山友爆保時捷休旅車、賓士大G等豪車在玉山塔塔加登山口齊聚，且放水的還是保七總隊第六大隊轄下的員警；玉山國家公園管理處也展現強硬態度，並表示駛入的4輛車全不符規定，依法每輛車最高可開罰3000元罰鍰。

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國家公園署副署長張維銓今天受訪時表示，玉管處監視器都有掌握4部車的車牌，車主和車輛一定都能追查的到，已經要求玉管處絕對不能輕放，罰鍰一定要追查到底。

張維銓表示，昨天國家公園署傍晚六點多接獲訊息，保七第六大隊塔塔加小隊員警宣稱四輛車是「換證入園」，這一聽就知道在撒謊，「玉山塔塔加登山口道路不開放私家車進入，只有承接接駁業務的接駁車、公務車和研究人員的車輛可以行駛，都需申請核可，不可能『換證入園』」。

張維銓說，玉管處監視器有拍到那4輛違規的車輛，車牌一清二楚，所以絕對跑不掉，但調查車主、乘客究竟是哪些人，是否有中國籍人士？這些都是要警方才可以做，因此會要求玉管處去向警方了解。

若要爬玉山，山友和遊客只能將車輛停在台18線旁的東埔停車場，完成入園查核後，徒步或搭乘接駁車到塔塔加登山口，接駁服務時間為上午6時30分至下午5時，每人單趟150元，有些單攻玉山的山友下山較晚，若打電話叫車，收費會更貴。

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