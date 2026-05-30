被問婚外情柯文哲稱「年代久遠不復記憶」吳靜怡：你是貪污不是失智

柯文哲被爆料婚外情、甚至手寫情書追求電視台女記者，對此，他今天回應「年代久遠，不復記憶！」（記者蔡淑媛攝）

政治評論員吳靜怡日前大爆料，稱民眾黨創黨主席柯文哲寫情書追求女子，還質疑他有沒有婚外情，柯文哲今日回應「年代久遠，不復記憶」。對此，吳靜怡今日又在臉書發文爆料，提到有一只「牛皮紙袋」，並嗆：「建議你問問金主放在哪裡，潘朵拉的盒子，還有一份，就在『他』那裡。」

柯文哲今日陪同黨籍參選人劉芩妤到台中水湳菜市場掃街拜票，受訪時針對相關爆料，他直呼「太離譜了！」並表示，傳言不是一、兩天，已經傳了十幾年，質疑「名嘴上電視講東西，都可以不用證據、不負責任」。至於被追問被爆料追求的是醫藥女記者，柯文哲則回應「年代久遠，不復記憶！」

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吳靜怡今日在臉書發文嗆柯文哲：「已經提醒過你，你是貪污不是失智！」她批評柯文哲，面對自己的情書，跟面對現金帳本一樣，自己寫了不承認，自己收了不承認；因為「你知道出軌外遇是不行的，因為你知道市長是不能收現金的，但你全幹了，敢做不敢當，還要讓一群人陪你遮掩證據！有人必須被檢調約談，有人逃離海外，有人憂鬱症想不開；到現在還在假裝一生清清白白、冰清玉潔，『酒色財氣』簡直嘆為觀止。」

吳靜怡嗆柯文哲，管不了「三八裝賢淑」的陳智菡，讓對方一再對她的人格造謠攻擊，「再繼續，就法院見，法院一起傳喚情書作者本人、台大同事們、前政治顧問」。她還隱晦提到一只「牛皮紙袋」，表示關於牛皮紙袋，「建議你問問金主放在哪裡，潘朵拉的盒子，還有一份，就在『他』那裡」。她也提到，若上法院，以前北市府一幫同事都想積極報名觀戰，她已經準備好要法院直播。

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