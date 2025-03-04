京華城弊案北院開審 今首度提訊應曉薇、傳訊李文娟

應曉薇下午1時許搭囚車抵達台北地院。（記者王藝菘攝）

2025/03/04 13:39

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲等人，涉嫌京華城容積收賄、侵占民眾黨政治獻金等案，台北地院本月提、傳被告密集展開準備程序，今日下午首度提訊台北市議員應曉薇，傳喚木可公關董事長李文娟出庭，應曉薇下午1時許搭囚車抵達台北地院，將於2時30分開庭，李文娟預計3時40分開庭。

北院於1月23日首度開庭，提訊在押的眾望基金會董事長李文宗、傳喚台北市前副市長彭振聲，今天是農曆年後首度開庭。

請繼續往下閱讀...

3月份起預定將每週開庭1次，每次分別訊問2名被告，今日排定訊問應曉薇、李文娟，定3月20日提訊柯文哲，目前從準備程序到審理程序，共已暫定33次庭期。

北檢起訴指控，應曉薇於議員任內長期為威京集團主席沈慶京建立供養關係，協助威京集團與北市府交涉，於2017年至2022年間，沈慶京以捐款給應曉薇掌控的基金會方式，迂迴行交給5613萬元賄款給應曉薇及其助理吳順民，應曉薇則召開多次便當會協調會，施壓北市府官員，也與柯文哲開便當會，助京華城獲最高20％容積獎勵，價值逾121億元。

北檢依貪污收賄、洗錢等罪起訴應曉薇，臨搜索前欲搭機出境，到案後全盤矢口否認犯罪、飾詞狡辯、犯後態度不佳，收賄罪具體求刑13年、洗錢罪求刑3年半。

李文娟與胞兄李文宗，原本共同管理柯文哲的政治獻金專戶，北檢指控，柯為使資金任其所用，3人共同成立木可公關公司、眾望基金會、新故鄉協會，實際皆由柯文哲實質掌控，由李文娟兄妹共同管理，3人涉以木可名義向柯競總、民眾黨收取肖像授權金，並以支付木可員工薪水、及投資自媒體等名目，共同侵占柯競總與民眾黨政治獻金共6234萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法