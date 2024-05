美國麻薩諸塞州男子是《星際大戰》的影迷,他近來購買彩券後在「星際大戰日」發現自己對中537萬美元。(圖擷自@MAStateLottery「X」帳號)

2024/05/11 11:59

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國麻薩諸塞州諾斯伯勒男子喬根森(James Jorgensen),是《星際大戰》系列電影的影迷,他近來購買了Megabucks彩券,在5月4日「星際大戰日」赫然發現自己對中537萬美元(約新台幣1.7億元)大獎。

據《UPI》報導,喬根森透露,他是在當地的勞氏超市與肉店(Lowe's Market & Meat Shop)購買彩券,發現中獎時他正穿著《星際大戰》帽子和襯衫,慶祝5月4日的來臨。

喬根森說,對中大獎後他感到非常興奮,之後他打算用這筆錢買房子並支付小孩的大學學費。據了解,5月4日是《星際大戰》的非官方紀念日,來自電影裡的知名台

詞「願原力與你同在(May the Force be with you)」,諧音為「5月4日與你同在(May the fourth be with you)」。

