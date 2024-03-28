北市「尾隨之狼」性侵夜歸女判刑 另案與少女性交再判半年

蔡男與15歲少女發生性關係，被判6月徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

2024/03/28 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕北市有多次猥褻女子紀錄的蔡姓男子，前年凌晨騎YouBike先向夜歸女子問路，發現頗具姿色，立即一路尾隨，強拉進入暗巷壓在地上用手指性侵得逞，經被害人奮力咬傷蔡男手指，加上被吵醒的鄰居出聲喝斥，蔡男落荒而逃，高等法院刑20庭今上午10時依強制猥褻罪判4年2月，40分鐘後，高院刑14庭針對蔡男與另名15歲少女發生性關係案，判蔡男6月徒刑，可上訴。

蔡男現年20多歲，未婚，他自幼患有過動症、輕度智障等疾病，領有身心障礙手冊。2021年2月起，蔡男多次跟蹤落單女性到運動中心或公園廁所，偷窺如廁，甚至企圖撫摸輕薄，引起婦女恐慌，蔡被警方查獲移送法辦，被稱為「尾隨之狼」。

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蔡男前年9月溜進內湖運動中心，從隔間上方探頭偷窺1名女子如廁，女子發現後快跑到運動中心廣場，仍遭蔡男追上壓制在地強行撫摸下體，經士林地院審理後，依強制猥褻罪判刑1年，已上訴高院審理中。

本案是蔡男2021年9月遭強制送醫而到台北市立聯合醫院松德院區住院，並在住院期間結識15歲少女。

檢方起訴稱，2022年6月，蔡男帶著此名少女到北市木柵區一處公園男廁內發生性關係，遭少女家長檢具少女遭性侵害驗傷報告等資料提告。

台北地院審理時，蔡男否認帶少女到男廁內性交，但少女歷次詳述當天發生經過前後一致，且被認為並無誣陷蔡男動機，依「與14歲以上、16歲以下少女性交罪」，判刑10月。高院今改判6月徒刑。

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