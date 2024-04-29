男童當眾辱國小老師「妳被X到了」 家長被判連帶賠償3萬5

一名國小老師指控男學生公開辱她「妳被X到了」，經提告，北院維持簡易庭見解，命男學生與家長應連帶賠償老師3萬5000元確定。（資料照）

2024/04/29 11:04

〔記者溫于德／台北報導〕一名國小女老師指控男學生公開辱她「妳被X到了」，決定對男學生求償20萬元，其家長也要連帶賠償負責。簡易庭命被告連帶賠償3萬5000元，台北地院駁回上訴確定。

老師主張，某日男學生當著全班近30名同學的面，公然辱她「妳被X到了」，已嚴重損害她的人格權並踐踏教師尊嚴，害她心理遭受嚴重打擊，決定向男學生及其父母連帶求償20萬元。

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但男學生與父母否認賠償責任，並解釋，根據現場其他學生及班導師所述，當下教室內情況混亂，部分學生沒有聽到「妳被X到了」這句話，代表老師主張名譽被侵害，屬有疑問；且身為人師應以輔導並給予性別平等教育的方式處理這件事，而非逕行起訴。

北院說明，經勘驗事發當下現場錄音檔，可知老師授課時，其他學生聽見男學生說「妳被X到了」後，立刻大笑；老師接著指責男學生，其他學生仍持續起鬨，還有學生稱「老師被射到了」、「就是那個射精的」，故可認男學生有說「妳被X到了」這句話。

北院強調，男學生屬於國小高年級的學生，不可能不知道「妳被X到了」這句話帶有性暗示，或壓迫與貶抑女性的意義，故男學生確實損害老師的名譽。

北院考量男學生不尊重老師的教學專業，並以性羞辱的方式，使老師當眾感到難堪，至於男學生的父母則未約束兒子在校言行，同樣不妥；北院最終審酌簡易庭命被告應連帶賠償3萬5000元沒有問題，駁回上訴確定。

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