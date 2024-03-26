費鴻泰兒子又出事了！ 罵女同學是「HOE」下場出爐

費鴻泰的兒子費聿德因罵女同學是「HOE（發音近似WHORE、婊子之意）」，遭士院判處拘役50日、得易科罰金。（資料照）

2024/03/26 18:48

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前立委費鴻泰的兒子費聿德，前年上IG擷取與他有糾紛的高中女同學個人影片，並註記「BITE ME HOE（發音近似WHORE、婊子之意）」。士林地院今依公然侮辱罪判費聿德拘役50日、得易科罰金。

事實上，費聿德早在2021年就曾在朋友間成立的WhatsApp群組「我就是破麻」中，罵過這名女同學；費以「婊子」、「垃圾」等語辱罵，被檢方起訴後，士院判費拘役50日、得易科罰金5萬元，高等法院駁回費的上訴定讞。

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後來，費聿德又被控於2022年4月8日前某時，上IG擷取女同學的個人影片，並註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAITFOR IT」，形同罵女同學是婊子。

然費聿德否認罵女同學是婊子，稱HOE對他來說是一個語助詞而非婊子，所以他不知道女同學為何這樣認為。檢方不予採信，依公然侮辱罪將費起訴。

全案今宣判，士院考量費聿德否認犯行，且以侮辱性言詞公然貶損女同學的名譽，顯不尊重他人的名譽，犯後又未達成和解等情，依公然侮辱罪判費聿德拘役50日、得易科罰金5萬元。本案仍可上訴。

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