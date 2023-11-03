指旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄挨告獲判無罪

沈富雄上節目指旅美教授陳時奮是「知識分子的敗類」等語挨告，獲判無罪。（資料照）

2023/11/03 20:39

〔記者溫于德／台北報導〕前立委沈富雄今年6月在政論結論公開指旅美教授陳時奮是「知識分子的敗類」等語，被陳時奮告公然侮辱。台北地院認為，沈富雄援用的詞句、文眼可能強烈、尖酸，但這與個人修養層次、語文造詣有關，難認是在羞辱、嘲笑貶損陳時奮的名譽、評價、人格，諭知沈富雄無罪；可上訴。

沈富雄6月6日公開於政論節目指陳時奮是「知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞，真名叫陳時奮」，被陳陳時奮自訴公然侮辱罪。

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北院認為，根據節目對話內容可知，當時主持人以沈富雄與高嘉瑜在節目上關於性騷擾黑數言論，進行討論；而沈富雄對於自己無辜受到牽扯、語意被陳時奮曲解進行說明。

而沈富雄的言論，是對社會關注的性騷擾議題、立法委員選舉提名等公共議題事項進行評論，因此，沈富雄的言論兼具政治、公眾及私人事務。

北院指出，縱然沈富雄的評論夾雜「知識分子的敗類」、「沒有廉恥，臉皮厚的學者」等，較為主觀且社會上多數認為較粗鄙、不雅的詞彙，使得陳時奮心感不悅，但根據沈富雄發言的整體脈絡以及沈富雄、陳時奮均受過高等教育，應可認定沈富雄主要是在表達「知識分子」應具有豐富知識、自由思想及批判精神，身為外國教授的陳時奮卻虛構扭曲發言攻擊他。

北院最後指出，沈富雄援用的詞句、文眼，可能強烈、尖酸，但這與個人修養層次、語文造詣有關，難認是在羞辱、嘲笑貶損陳時奮的名譽、評價、人格；況且，依一般社會通念，客觀上未必會使自訴人之名譽、尊嚴遭到貶損。

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