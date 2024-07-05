台鐵「列車癡漢」犯15案 出獄又對女子襲胸

彭姓男子多次在火車上伸鹹豬手，去年8月出獄不久又犯案，法官判刑1年2月。（資料照）

2024/07/05 00:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕46歲彭姓男子在火車上伸鹹豬手，侵犯女乘客胸部被法辦，彭男犯下15案卻不思悔改，去年8月出獄，12月再度當起「列車癡漢」，對女子襲胸，甚至戴上黑色頭套犯案。彰化地院依違反性騷擾防治法，判彭男1年2月徒刑。

判決書指出，去年12月17日晚間10點多，彭男搭乘自強號南下列車，在行經員林站往田中站區間時，見一女子乘坐在靠走道位置，上前站在女子座位旁的走道上，將身體貼近女子右側，伸手觸摸女子右手臂、右側肋部及右側胸部等隱私部位，女子早已通報警方，警方趁彭男在田中站下車時逮人。

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審訊時被害女子指出，案發前她看到彭男從車廂對面走過來，明明車廂很多座位，彭男卻走到她旁邊，還用手不斷觸碰她，她左閃右閃並變換姿勢，還是被彭男觸碰到胸部，連座位旁的女性乘客也覺得那個男生怪怪，她趕緊對她示意求救，彭男才知難而退離去。

不過彭男雖坦承觸碰到女子，但否認性騷擾，還要求法官看監視器。但法官看完監視器發現，彭男無視車廂空位站在被害女子旁，身體靠前徒手觸碰對方身體、胸部等部位，根本是刻意吃豆腐，犯案過程中，一度頭戴雙眼及口鼻均挖空的黑色頭套犯案，顯然有意規避查緝，後來拿掉頭套又繼續犯案，迫使被害人身心受創。

法官認為，彭男多次涉犯乘機猥褻、違反性騷擾防治法等案件被判刑，2020年間就涉5案，被判刑8月至1年6月不等，定應執行刑4年，2023年8月縮短刑期出獄，未料同年12月又犯案，顯然未因入監執行有所警惕，不予輕縱，依違反性騷擾防治法判彭男1年2月徒刑。

據了解，彭男專挑火車上落單的女子下手，犯案足跡從西部幹線染指到東部幹線，從2011年起至少犯下15起，先後被彰化、嘉義、花蓮、台北、苗栗與桃園等地方法院判刑，但每次服刑出獄都不知悔改，持續犯案。

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