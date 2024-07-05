為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台鐵「列車癡漢」犯15案 出獄又對女子襲胸

彭姓男子多次在火車上伸鹹豬手，去年8月出獄不久又犯案，法官判刑1年2月。（資料照）

彭姓男子多次在火車上伸鹹豬手，去年8月出獄不久又犯案，法官判刑1年2月。（資料照）

2024/07/05 00:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕46歲彭姓男子在火車上伸鹹豬手，侵犯女乘客胸部被法辦，彭男犯下15案卻不思悔改，去年8月出獄，12月再度當起「列車癡漢」，對女子襲胸，甚至戴上黑色頭套犯案。彰化地院依違反性騷擾防治法，判彭男1年2月徒刑。

判決書指出，去年12月17日晚間10點多，彭男搭乘自強號南下列車，在行經員林站往田中站區間時，見一女子乘坐在靠走道位置，上前站在女子座位旁的走道上，將身體貼近女子右側，伸手觸摸女子右手臂、右側肋部及右側胸部等隱私部位，女子早已通報警方，警方趁彭男在田中站下車時逮人。

審訊時被害女子指出，案發前她看到彭男從車廂對面走過來，明明車廂很多座位，彭男卻走到她旁邊，還用手不斷觸碰她，她左閃右閃並變換姿勢，還是被彭男觸碰到胸部，連座位旁的女性乘客也覺得那個男生怪怪，她趕緊對她示意求救，彭男才知難而退離去。

不過彭男雖坦承觸碰到女子，但否認性騷擾，還要求法官看監視器。但法官看完監視器發現，彭男無視車廂空位站在被害女子旁，身體靠前徒手觸碰對方身體、胸部等部位，根本是刻意吃豆腐，犯案過程中，一度頭戴雙眼及口鼻均挖空的黑色頭套犯案，顯然有意規避查緝，後來拿掉頭套又繼續犯案，迫使被害人身心受創。

法官認為，彭男多次涉犯乘機猥褻、違反性騷擾防治法等案件被判刑，2020年間就涉5案，被判刑8月至1年6月不等，定應執行刑4年，2023年8月縮短刑期出獄，未料同年12月又犯案，顯然未因入監執行有所警惕，不予輕縱，依違反性騷擾防治法判彭男1年2月徒刑。

據了解，彭男專挑火車上落單的女子下手，犯案足跡從西部幹線染指到東部幹線，從2011年起至少犯下15起，先後被彰化、嘉義、花蓮、台北、苗栗與桃園等地方法院判刑，但每次服刑出獄都不知悔改，持續犯案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
啦啦隊女神赴日「遭癡漢摸下半身」 隊友也受害
2023/09/05 10:31

啦啦隊女神赴日「遭癡漢摸下半身」 隊友也受害
Dcard爆料力量大！涉下體8次磨蹭3女 台鐵痴漢被起訴
2024/02/19 20:10

Dcard爆料力量大！涉下體8次磨蹭3女 台鐵痴漢被起訴

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
北市色警對同事伸鹹豬手 代價出爐
2023/10/19 10:21

北市色警對同事伸鹹豬手 代價出爐
抓到了！伸鹹豬手拉扯比基尼 水樂園癡漢被函送
2020/08/13 19:33

抓到了！伸鹹豬手拉扯比基尼 水樂園癡漢被函送

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
涉伸鹹豬手偷襲如廁學生「小弟弟」 男子被判刑1年2月
2023/03/07 10:31

涉伸鹹豬手偷襲如廁學生「小弟弟」 男子被判刑1年2月
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播