為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

Dcard爆料力量大！涉下體8次磨蹭3女 台鐵痴漢被起訴

台鐵區間車。示意圖，非新聞相關列車。（資料照）

台鐵區間車。示意圖，非新聞相關列車。（資料照）

2024/02/19 19:06

〔記者王定傳／新北報導〕一名女網友去年在「Dcard」PO文：「區間車上的變態慣犯」，指自己在搭乘區間車時遭不明男子以下體貼臀方式猥褻，文章引起網友關注，有其他被害者亦挺身而出提告。警方循線揪出嫌犯金男，新北地檢署調查，金男共涉嫌以下體貼、撞臀部方式猥褻3女，短則30秒至1分鐘，長則數10分鐘，日前依強制猥褻罪嫌將他起訴。

檢警調查，金男犯行最早可追溯至2022年8月28日，他搭乘板橋開往樹林的台鐵4027車次區間車上，利用車上人潮擁擠、列車晃動之機會，站在一名女被害者後方，以下體貼臀方式猥褻，即使被害者不斷挪動位置、示意不願被碰觸，仍不罷手；更慘的是，這名被害者隔月又遭金男盯上，再度遭金男以下體撞擊臀部方式猥褻。

檢警調查，從2022年12月起至去年5月間，金男又以相同手法，連續3度在區間車上，以下體貼臀方式猥褻另一名被害者。

最後一名被害者即在Dcard上PO文的女子，她從去年4月起至5月18日間，連續3度遭金男以下體貼臀方式猥褻；被害者事後PO文並報警，文中附上嫌犯照片說：「希望不要有其他女生在受害」，並製表尋找遭嫌犯騷擾過的被害者，以指證其犯行，其他被害者發現後也鼓起勇氣提告。

檢方統計，金男共涉嫌對3女猥褻、犯行8次，而他犯案時，被害者都以閃避、眼神對視或隨身物品阻擋等方式，表示不願意被碰觸，但金男仍違背意願強行以下體貼臀，短則30秒至1分鐘、長則數10分鐘，已明顯違反被害者意願、侵害被害者的性自主權，依強制猥褻罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
列車長月台昏厥》低血糖發生時有那些徵兆 如何救援？
2024/02/05 17:20

列車長月台昏厥》低血糖發生時有那些徵兆 如何救援？
東京首度大規模痴漢調查！逾5成遇過狼爪 受害者近8成是學生！
2023/12/26 21:42

東京首度大規模痴漢調查！逾5成遇過狼爪 受害者近8成是學生！

高科大楠梓校區優 新捷運概念宅當紅
日本自衛官成電車癡漢 偷拍女大學生被捕
2023/12/18 11:21

日本自衛官成電車癡漢 偷拍女大學生被捕
新北》台鐵最美區間車 EMU900全數上線
2023/11/19 05:30

新北》台鐵最美區間車 EMU900全數上線

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播