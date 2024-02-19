Dcard爆料力量大！涉下體8次磨蹭3女 台鐵痴漢被起訴

台鐵區間車。示意圖，非新聞相關列車。（資料照）

2024/02/19 19:06

〔記者王定傳／新北報導〕一名女網友去年在「Dcard」PO文：「區間車上的變態慣犯」，指自己在搭乘區間車時遭不明男子以下體貼臀方式猥褻，文章引起網友關注，有其他被害者亦挺身而出提告。警方循線揪出嫌犯金男，新北地檢署調查，金男共涉嫌以下體貼、撞臀部方式猥褻3女，短則30秒至1分鐘，長則數10分鐘，日前依強制猥褻罪嫌將他起訴。

檢警調查，金男犯行最早可追溯至2022年8月28日，他搭乘板橋開往樹林的台鐵4027車次區間車上，利用車上人潮擁擠、列車晃動之機會，站在一名女被害者後方，以下體貼臀方式猥褻，即使被害者不斷挪動位置、示意不願被碰觸，仍不罷手；更慘的是，這名被害者隔月又遭金男盯上，再度遭金男以下體撞擊臀部方式猥褻。

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檢警調查，從2022年12月起至去年5月間，金男又以相同手法，連續3度在區間車上，以下體貼臀方式猥褻另一名被害者。

最後一名被害者即在Dcard上PO文的女子，她從去年4月起至5月18日間，連續3度遭金男以下體貼臀方式猥褻；被害者事後PO文並報警，文中附上嫌犯照片說：「希望不要有其他女生在受害」，並製表尋找遭嫌犯騷擾過的被害者，以指證其犯行，其他被害者發現後也鼓起勇氣提告。

檢方統計，金男共涉嫌對3女猥褻、犯行8次，而他犯案時，被害者都以閃避、眼神對視或隨身物品阻擋等方式，表示不願意被碰觸，但金男仍違背意願強行以下體貼臀，短則30秒至1分鐘、長則數10分鐘，已明顯違反被害者意願、侵害被害者的性自主權，依強制猥褻罪嫌起訴。

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