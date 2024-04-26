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真警詐騙！誆女子付150萬可拿回遭詐752萬 欠債警被起訴

桃園地檢署因貪污治罪條例案件，將八德警分局林姓警員提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署因貪污治罪條例案件，將八德警分局林姓警員提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/04/26 13:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德警分局林姓警員2023年10月6日在大安派出所服務期間，受理洪姓女子遭詐騙集團以投資虛擬貨幣騙走752萬元，林員因債務纏身，同年月18日以通訊軟體聯繫洪女，假稱洪女交付150萬元，就能從詐騙集團的電子錢包救回洪女的錢，後來洪女殺價為60萬元，還好洪女交款前一刻發現有異，才未讓林員得手，桃園地檢署今天偵結，已因貪污治罪條例案件將林員提起公訴。

27歲的林員是警專36期畢業，因曾涉賭博，2022年從桃園警分局調往八德警分局，豈料隔年10月6日，他受理洪女遭詐騙案，竟異想天開想詐取對方金錢，檢方說，林員因賭博而積欠貸款、信用卡消費款等債務，透過通訊軟體聯繫洪女，向對方假稱交付150萬元，他就能拜託同樣擔任警察的同學，從詐騙集團的電子錢包中救回洪女遭詐的752萬元，還不斷強調「愈快用，愈有機會成功」、「太久的話，錢包的錢可能會四處跑」。

洪女一度信以為真，努力籌錢，卻因籌不到150萬元，花了許多時間與林員協調，最終雙方談定價碼為60萬元，並約定於2023年10月25日由洪女送錢到大安派出所，還好洪女在交款前一刻，發現有異，撥打165專線詢問，才沒讓林員得逞。

桃園地檢署獲報後，指揮八德警分局追查並將林員送辦，檢方說，林員涉犯貪污治罪條例「公務員利用職務上之機會詐取財物」未遂罪嫌，手段嚴重破壞民眾對於公務人員公正廉潔執行職務的信賴，訊後已將他提起公訴，並建請法官從重量刑。

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