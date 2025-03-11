巴基斯坦火車遇襲！450人遭挾持 「俾路支解放軍」威脅處決人質

11日傳出巴基斯坦「賈法爾特快車」遭武裝分子襲擊劫持。圖為賈法爾特快車，非事發照片。（歐新社檔案照）

2025/03/11 21:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦鐵路公司每日往返俾路支省奎達（Quetta）和鄰近阿富汗邊境白沙瓦（Peshawar）的「賈法爾特快車」，今天（11日）驚傳遭恐怖襲擊。武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）稍早坦承犯案，表示已劫持一列火車，車上約莫450名乘客已成人質，如果巴國政府不答應他們的「要求」，這些人質恐全遭處決！

綜合外媒報導，當地時間下午約1點（台灣時間11日下午4點左右），擁有9節車廂的賈法爾特快車駛經西比地區（Sibi）時遭遇多名武裝人員襲擊。據稱，武裝分子炸毀當地鐵軌，迫使火車急停，網上也流傳一段列車軌道突然爆炸，原本行駛中的火車慢慢減速的影片，但尚未能證實影片和消息真實性。

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事後俾路支解放軍發布聲明，坦承此次襲擊是他們發動，宣稱車上有6名軍警已被他們擊斃，車上約莫450名乘客和工作人員都成了人質。俾路支解放軍威脅巴基斯坦政府，如果不滿足他們的要求，這些人質恐遭全部處決，不過目前還不清楚該組織提出什麼要求。俾路支解放軍也警告，如果試圖營救人質，將會造成嚴重後果。

俾路支省政府發言人表示，這無疑是場恐怖攻擊，目前還在調查釐清，尚未能確認被劫持人質確切人數，此外有通報鐵路發生大火，但事發地區地形複雜且有恐怖分子埋伏，人員很難到達現場，還不能確定是什麼原因造成。巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）譴責俾路支解放軍的行動，並強調政府不會對「向無辜乘客開槍的野獸」做出任何讓步。

俾路支解放軍成立於2000年，主要活動範圍在俾路支省，對外聲稱旨在為長年受壓迫的俾路支人爭取平權與民族自決，常對巴基斯坦武裝部隊發動攻擊，被巴基斯坦、英國、歐盟、美國、中國等國認定為恐怖組織。

網上流傳「賈法爾特快車」行經的鐵軌爆炸影片。（圖翻攝自X平台）

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