近3.9萬噸廢棄物掩埋營區舊靶場 陸軍後勤科長、包商收押起訴

大量營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋。（專案小組提供，記者蔡清華翻攝）

2024/04/26 13:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦陸軍楊姓少校後勤科長，涉嫌勾結建商，將3萬8931噸營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋，檢方今年初現場開挖，並傳喚楊姓科長以及吳姓廠商到案，因涉案情節重大聲押獲准，全案近日依貪污治罪條例、廢棄物清理法起訴。

橋頭地檢署察官陳靜宜、蔡婷潔指揮高雄市調處會同高市環保局，今年1月17日、3月14日，針對陸軍八軍團大樹營區舊靶場執行開挖稽查，發現該處遭填埋共計約3萬8931多噸營建混合廢棄物。

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檢方傳喚陸軍楊姓少校承辦人與吳姓廠商等人到案，檢察官訊後認兩人涉犯貪污治罪條例與廢棄物清理法嫌疑重大，有羈押原因與必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

經查，2021年5月間，吳姓廠商得標陸軍八軍團「樹木修剪」公開招標工程，該工程由楊負責監督、驗收工作，吳則負責樹木修剪工作，雙方接洽過程中，吳進而知悉該營區舊靶場有大面積凹地需要填平。

吳將該營區舊靶場旁樹木砍除，及營區內樹木修剪作業後所產生一般廢棄物，直接運至該舊靶場凹洞內回填，減省吳約60萬元之清運處理費用。同時還向軍方支領約87萬元的處理費用。

同年11月起，吳開始從營區外運入110車次來源不明、含未經處理之雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物進入舊靶場回填，吳還找來李姓建商，與軍方簽訂「土資回填工程契約」，由吳向李收取200多萬元「打理費」，隔月起大量營建混合廢棄物運至該營區舊靶場凹地回填，直到隔年7月才將凹地填滿。

檢方估計，吳姓廠商不法利益達280餘萬元，環保局估算，未來復原清除處理費用將高達4億元。

大量未經處理之雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物進入舊靶場回填。（專案小組提供，記者蔡清華翻攝）

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