為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

近3.9萬噸廢棄物掩埋營區舊靶場 陸軍後勤科長、包商收押起訴

大量營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋。（專案小組提供，記者蔡清華翻攝）

大量營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋。（專案小組提供，記者蔡清華翻攝）

2024/04/26 13:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦陸軍楊姓少校後勤科長，涉嫌勾結建商，將3萬8931噸營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋，檢方今年初現場開挖，並傳喚楊姓科長以及吳姓廠商到案，因涉案情節重大聲押獲准，全案近日依貪污治罪條例、廢棄物清理法起訴。

橋頭地檢署察官陳靜宜、蔡婷潔指揮高雄市調處會同高市環保局，今年1月17日、3月14日，針對陸軍八軍團大樹營區舊靶場執行開挖稽查，發現該處遭填埋共計約3萬8931多噸營建混合廢棄物。

檢方傳喚陸軍楊姓少校承辦人與吳姓廠商等人到案，檢察官訊後認兩人涉犯貪污治罪條例與廢棄物清理法嫌疑重大，有羈押原因與必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

經查，2021年5月間，吳姓廠商得標陸軍八軍團「樹木修剪」公開招標工程，該工程由楊負責監督、驗收工作，吳則負責樹木修剪工作，雙方接洽過程中，吳進而知悉該營區舊靶場有大面積凹地需要填平。

吳將該營區舊靶場旁樹木砍除，及營區內樹木修剪作業後所產生一般廢棄物，直接運至該舊靶場凹洞內回填，減省吳約60萬元之清運處理費用。同時還向軍方支領約87萬元的處理費用。

同年11月起，吳開始從營區外運入110車次來源不明、含未經處理之雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物進入舊靶場回填，吳還找來李姓建商，與軍方簽訂「土資回填工程契約」，由吳向李收取200多萬元「打理費」，隔月起大量營建混合廢棄物運至該營區舊靶場凹地回填，直到隔年7月才將凹地填滿。

檢方估計，吳姓廠商不法利益達280餘萬元，環保局估算，未來復原清除處理費用將高達4億元。

大量未經處理之雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物進入舊靶場回填。（專案小組提供，記者蔡清華翻攝）

大量未經處理之雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物進入舊靶場回填。（專案小組提供，記者蔡清華翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
靠作弊程式「偷磅」 環保業者拒繳226萬處理費公司財產遭凍結
2024/04/25 12:07

靠作弊程式「偷磅」 環保業者拒繳226萬處理費公司財產遭凍結
台中南屯自辦重劃區重金屬超標 陳椒華籲暫緩交接、調查污染狀況
2023/11/16 13:11

台中南屯自辦重劃區重金屬超標 陳椒華籲暫緩交接、調查污染狀況

讓光線來做設計的彰化桂冠精品旅館
內柵國小校舍重建廠商被控「盜賣土石填廢棄物」 桃市府追查
2022/09/07 19:03

內柵國小校舍重建廠商被控「盜賣土石填廢棄物」 桃市府追查
違法棄土、開發 苗議員挺身揭露
2024/04/21 05:30

違法棄土、開發 苗議員挺身揭露

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播