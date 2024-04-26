打出「買5送2」削價販毒 拆轎車冷氣濾網藏貨仍被警查出

查獲129包毒品咖啡包、K他命157公克、哈密瓜錠（新興毒品）100公克，為避警方查緝，嫌犯把轎車冷氣濾網拆除，再夾藏上百包毒品。（記者黃良傑攝）

2024/04/26 13:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市刑大今天宣布破獲販毒集團，逮捕張姓金主（27歲）、張妻黃女（27歲），以及2名運毒「小蜜蜂」蔡男（26歲）、許男（26歲），查獲129包毒品咖啡包、K他命157公克、哈密瓜錠（新興毒品）100公克，為避警方查緝，嫌犯把轎車冷氣濾網拆除，再夾藏上百包毒品。

據了解，張男涉嫌以每公克1400元販賣K他命毒品，為促銷毒品咖啡包，竟還標榜「買5送2」、「宅配到府」服務，僱用蔡姓、許姓2男扮「小蜜蜂」外送運毒，刑大偵三隊網路巡邏，發現販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品，販毒脈絡遍布整個大高雄地區。

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警方成立專案小組長期偵蒐，發現該集團利用鳳山區過埤路某大樓作為倉庫，招募成員，採用24小時輪班制，透過網路販售毒品，並以「小蜜蜂」早、晚班方式，使用汽車或機車專人配送，標榜服務不分日夜，隨叫隨送。

張嫌的妻子黃女剛生產4個月，抱著襁褓中的嬰兒聯絡藥腳販毒，一併列入販毒集團成員，疑趁清明連假毒品需求增加，涉嫌大量進貨毒品販賣牟利，警方持搜索票、拘票展開攻堅圍捕，一舉破獲4人所組成販毒集團。

張男涉販毒的咖啡包外包裝圖案，還用電影「唐伯虎點秋香」中的經典梗「一日喪命散」，用來吸引年輕人，全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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張男涉販毒的咖啡包外包裝圖案，還用電影「唐伯虎點秋香」中的經典梗「一日喪命散」，用來吸引年輕人。（記者黃良傑攝）

張嫌的妻子黃女剛生產4個月，抱著襁褓中的嬰兒聯絡藥腳販毒，一併列入販毒集團成員。（民眾提供）

販毒集團標榜「買5送2」、「宅配到府」服務，僱用蔡姓、許姓2男扮「小蜜蜂」外送運毒，被高市刑大偵三隊逮捕瓦解。（民眾提供）

販毒集團為避警方查緝，嫌犯把轎車冷氣濾網拆除，再夾藏上百包毒品。（記者黃良傑翻攝）

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