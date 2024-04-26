力暘光電案起訴台南4官員 朝野議員這麼看

國民黨團發言人蔡育輝議員表示，「光電弊案」是「從中央到地方結構性犯罪」。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/26 13:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南檢調偵辦力暘能源公司光電弊案，起訴5官員中，其中包括台南市前經濟發展局長陳凱凌等4位。對此，朝野議員皆認為應該徹查，還給台南及太陽綠能產業清白。

民進黨團幹事長周嘉韋表示，尊重司法調查決定，秉持勿縱勿枉精神，不管是公務員或廠商，有問題該起訴就起訴、該辦就辦。

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周嘉韋並表示，太陽光電產業是很好的綠能政策，但是在台南一直被污化為「黑金」，因為這樣的廠商、這樣的官員造成太陽光電的罵名，希望未來市政府在太陽光電政策要做好規範，再決定未來該怎麼做，包括台61線以西以東，或是屋頂、地面型都一樣，待有所規範施行或是因地制宜總量管制，再開放申請。

基進黨議員李宗霖表示，太陽綠能是很好的產業，但是遇到貪官，「綠電變黑電」，檢察官偵結起訴從重量刑，這是應該的做法，如果是在日本這樣的官員應該是要切腹自殺，希望這樣的徹查，甚至未來有查到更多的人，能夠藉由這樣的徹查還給台南清白跟光榮感。

國民黨團發言人蔡育輝更炮轟指「這是結構性犯罪，從中央到地方一條心」，據他聽到的，不論朝野立委都有，「我敢說不只台南光電弊案這1件，全國不只1件」，他不反對綠電產業發展，但要有嚴謹規範，防止不法圖利，請檢調單位勿枉勿縱調查清楚，準總統賴清德政府上任後更要謹慎綠能政策。

台南地檢署對太陽光電業者力暘與公務員共謀圖利等案提起公訴。對此，台南市政府經發局表示，起訴內容對於個人不法行為，謹持勿枉勿縱的原則處理。

經發局表示，將配合檢察機關清查相關案件，倘有涉及不實將依法辦理，並針對已核准案場加強稽查，以防杜違規情事。

基進黨議員李宗霖表示，檢調徹查可以還給台南清白。（記者洪瑞琴攝）

民進黨團幹事長周嘉韋議員，認為司法徹查有助綠能太陽光電產業正向發展。（記者洪瑞琴攝）

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