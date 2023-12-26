東京首度大規模痴漢調查！逾5成遇過狼爪 受害者近8成是學生！

日本東京都政府近日針對「痴漢」受害與目擊事件，首度進行大規模調查。東京地鐵示意圖，與本文無關。（法新社）

2023/12/26 21:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都政府近日針對「痴漢」受害與目擊事件，首度進行大規模調查，以了解東京都內性騷擾受害者的實際情況，結果竟顯示有超過40%的女性和約9%的男性過去曾遭受痴漢猥褻！

東京都生活文化體育局近期首次針對痴漢事件進行調查 ，並於昨天（25日）公布調查結果，顯示住在東京或通勤通學往來東京的3573名受訪者中，有約45%女性及9%男性坦言過去曾遭遇痴漢狼爪，並以學生最多（佔全體受害者76.1%。高中生36.5%、大學生22.9%、中學生11.7%、小學生5.0%），再來是一般上班族或公務員（23.7%）。

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調查報告也揭露，受害者遭遇猥褻的時間點大多在夏季著輕便服裝時，或是搭乘之交通工具出現壅塞情況時，其他容易受害的情況還包括落單、穿著學校制服等。而受害者當中，有約4成選擇忍受惡行，有約6成在受害第一時間沒有向他人求助。另外，當撞見有痴漢猥褻他人時，不到5成的目擊者會立即採取行動，當中有3成是因「沒有確切證據，不敢貿然行事」。生活文體局在報告也直言，若目擊者第一時間採取行動，有90%以上的猥褻案件都可以被制止。

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