涉伸鹹豬手偷襲如廁學生「小弟弟」 男子被判刑1年2月

南投地方法院就國3男學生上廁所小便遭猥褻一案作出判決。（記者謝介裕攝）

2023/03/07 10:31

〔記者謝介裕／南投報導〕小心色狼就在身邊！

南投縣1名國中3年級的男學生，3年前與2名同學在下課後，前往1家卡拉ok唱歌，怎料，前往廁所尿尿時，遭1名帶有醉意的男子尾隨在後，並趁其不備伸出鹹豬手摸了其「小弟弟」一把，令被害學生嚇到奪門而出並報警處理，今南投地方法院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年2月。

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判決書指出，被告男子基於強制猥褻之犯意，於2020年3月某日在卡拉OK唱歌喝酒，因見到被害學生離開座位區到廁所如廁，遂尾隨進入廁所，並違反被害學生之意願，先趁其小便褪下褲子時撫摸其「小弟弟（陰莖）」，被害學生當下抗拒，並立即將褲子拉上穿好。

怎料，因被告體型壯碩，隨即將被害學生壓制在牆壁上，並大力脫下其外褲及內褲後，再將其「小弟弟」拉出來撫摸約2分鐘時，被害學生趁其不備將其推開後，才順利逃離廁所，警方接獲報案後，也將被告逮捕到案，訊後依法移送南投地檢署偵辦。

儘管被告在偵訊期間否認犯行，但法官不採信，審酌其為滿足一己之私慾的猥褻犯行，已嚴重影響被害學生之身心與人格發展，遂依犯罪之動機、目的、手段及犯後態度等等考量，判處被告有期徒刑 1年2月，以資警戒。

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