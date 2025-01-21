挺過921栽在大埔地震！彰化社區800萬元大衛雕像碎滿地

大衛雕像陪伴社區居民30多年了，被地震震倒，居民相當不捨。（記者張聰秋攝）

2025/01/21 11:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天凌晨0時17分，嘉義發生規模6.4強震，彰化縣震度4級，彰化市中山路一處社區大樓中庭擺放的一座義大利大衛雕像，造價800萬元，挺過九二一大地震，卻在這次4級震度中倒下，身體碎裂滿地，只剩基座上的雙腳完好。這座雕像陪伴社區30多年，住戶們深感惋惜，監視器畫面也因此曝光。

影像顯示，地震發生不久，雕像突然倒下，除了基座雙腳未損，雙腳以上全碎，頭身分離，損壞嚴重。住戶表示，地震當時感覺到上下劇烈搖晃，接著聽到中庭傳來巨響，開窗一看才發現雕像已經倒塌。

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龍山里社區發展協會理事長林基生表示，這座雕像是34年前建商從義大利購入，當時斥資800萬元，號稱全球僅有2座，使用白玉石精雕細琢，長年來成為當地的藝術地標。

有住戶透露，過去曾有建商開高價欲收購這尊雕像，但社區拒絕，沒想到如今因地震受損，算是天災損失。他們希望政府協助評估，如果雕像仍有修復價值，能夠協助整修並保留下來。

這座大衛雕像在地牛翻身不久，身體突然倒下趴地，除了基座雙腳掌完好之外，雙腳以上裂開震落，頭身分離，毀損嚴重。（記者張聰秋攝）

大衛雕像挺過九二一大地震，卻不敵凌晨4級震度，雕像應聲倒地，身體支離破碎，僅剩基座上的雙腳掌完好。（記者張聰秋攝）

彰化市一處社區大樓的大衛雕像，逃過921大地震卻被4級震度震倒，雕像應聲倒下，原貌已被震毀。（圖擷取GOOGLE地圖街景）

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