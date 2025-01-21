拔羅波！罷免羅明才粉專上線 領銜人：民主被腐蝕、罷免就成義務

罷免團體「拔羅波｜罷免羅明才 」今天成立臉書粉絲專頁，即起展開連署，目標最短時間完成4千份。（翻攝自臉書「拔羅波｜罷免羅明才 」）

2025/01/21 11:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕各地推動罷免藍委多點開花，新北市第十一選區立委羅明才也被點名罷免，罷免團體「拔羅波｜罷免羅明才 」今天（21日）成立臉書粉絲專頁，邀請當地民眾一起「拔羅波」，即起開始連署，希望在最短時間內完成第一階段四千份連署書的目標。

面對罷免，羅明才19日回應，罷免是公民行使的權利，但是為了罷免不適任的民意代表，他為選區爭取多項建設，成績有目共睹。

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罷團領銜人、「暗坑文化工作室」執行長吳柏瑋表示，「當民主被腐蝕，罷免就成了義務」，羅明才立委連任八屆，地方勢力深厚，然而羅家有天道盟和建商的背景，疑似濫墾新店區大香山等事件，加上歷來並無突出問政表現，羅去年隨傅崐萁率團訪中後，持續在國會支持藍白營的各版本荒唐法案，讓民眾質疑其是否真正傾聽台灣人民的聲音。

他指出，許多網友紛紛社群說「就等新店連署了」、「我父母深藍的都看不下去，藍白根本投共」、「現在不行動，就來不及了」，經深入討論後，決定組成核心團隊「拔羅波」，正式罷免新北市第十一選區立委羅明才。

吳柏瑋說，志工有正職工作，也需照顧家庭，現在要面對「艱困選區」的挑戰，以及新春連假可能影響連署，但沒有開始就不會看到改變，「拔羅波小組」將急起直追，透過快閃宣講、定點收件等方式，並徵集協力夥伴分享空間放置罷免連署書，考慮與其他選區的罷免團體串連合作，將連署效益最大化，台灣人不能屈服於這樣多數霸凌及掏空國家的行為。

罷免團體「拔羅波｜罷免羅明才 」今天成立臉書粉絲專頁，即起展開連署，邀請大家一起「拔羅波」。（翻攝自臉書「拔羅波｜罷免羅明才 」）

國民黨立委羅明連任八屆，如今被點名罷免。（資料照）

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