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租廠房、土地堆置廢棄物狠賺近億黑心錢 環保公司負責人被押

千弘環保有限公司負責人邱姓男子涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。（圖由警方提供）

千弘環保有限公司負責人邱姓男子涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。（圖由警方提供）

2024/07/03 14:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市千弘環保有限公司負責人邱姓男子涉嫌從2021年起，涉嫌勾結其他廠商，承租廠房、土地後，用來堆置廢棄物，共堆置1萬324餘立方公尺、逾3758公噸廢棄物，獲利9865萬餘元，桃園地檢署今天（3日）偵結，已因違反廢棄物清理法等案件，將邱男等多人與千弘等多家公司提起公訴。

邱男（43歲）對外宣稱千弘領有廢塑膠再利用許可文件、廢棄物清除許可等，向多家不知情的廠商招攬廢棄物處理業務，假稱廢棄物會進行再利用處理，卻只是堆置在他租來的廠房與土地，未曾合法處理。憂心過度承租廠房、土地引起懷疑，邱男與其他廠商合作，以廠商要擺放機具、車輛為由，持續承租廠房與土地。

桃園地檢署接獲檢舉，由檢察官李柔霏指揮內政部警政署保安警察第7總隊第3大隊、環境部環境管理署北區環境管理中心、桃園市政府環保局追查，查獲邱男等人共堆置1萬324餘立方公尺、逾3758公噸廢棄物，不法獲利近億元，檢方今天偵結，已依違反廢棄物清理法、詐欺取財等罪嫌，將涉案的邱男等多人與多家公司提起公訴。

檢方說，邱男已被收押，查扣的房屋、土地、曳引車等財產約3800餘萬元；邱男等人犯行，除對土地所有人損害非輕外，更造成國土環境嚴重破壞，已請求法官處以重刑並沒收犯罪所得。

千弘環保有限公司負責人邱姓男子涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。（圖由警方提供）

千弘環保有限公司負責人邱姓男子涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。（圖由警方提供）

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