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    男子被告與小女友在公園「愛愛」 獲判無罪

    男子被告與小女友在親子公園「愛愛」，獲判無罪。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子被告與小女友在親子公園「愛愛」，獲判無罪。圖為苗栗地院。（資料照）

    2024/11/20 15:47

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕劉姓男子透過交友軟體結識少女小又（化名），之後劉男因被控與小又在苗栗縣竹南鎮獅山親子公園發生性關係，但小又當時僅13歲。不過，苗栗地院法官近期審理後，認為無確切證據可確信劉男當時確實與小又發生性關係，因此判處劉男無罪。

    小又稱，2022年間使用交友軟體認識認識劉男後交往，之後因劉男屢次要求見面，2人便約在獅山親子公園，之後劉男便將小又帶到無障礙廁所褪去小又衣褲發生性行為。

    小又說，當時曾透過社群軟體告知劉男，自己僅13歲將滿14歲。劉男則稱，確實曾跟小又前往獅山公園，但並未發生性行為，且交友軟體的最低使用年紀是18歲，所以他認為小又已經滿18歲。

    法官審理時，發現提交的小又驗傷單確實記載小又陰部有「處女膜環12點鐘陳舊型撕裂傷」。但法官檢視紀錄後，發現小又與劉男交往前曾與另一名王男交往，並且發生性關係。法官因此難以認定小又陰部傷勢為劉男造成。

    法官認為，劉男針對是否曾與小又發生性關係先後稱「好像有」、「沒有印象」、「忘記了」、「不知道」等語，確有避重就輕之嫌，但無其他補強證據，無法認定劉男確實與小又發生性行為，因此判處劉男無罪。

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