富二代高球選手變身毒梟 沙發夾藏市價破億大麻從美寄回台灣

男子鍾成恩被押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

2024/11/20 17:08

〔記者邱俊福／台北報導〕富二代高爾夫球選手男子鍾成恩也是竹聯幫明仁會成員，化身毒梟，涉嫌於去年利用收納沙發夾藏大麻，分3次自美國舊金山以國際郵包走私入境，刑事局國際科陸續查獲市價逾億元的51公斤大麻，接連逮捕國內接貨、運送，買家等7名共犯到案，檢方通緝幕後鍾嫌，台美執法機關首次合作，前晚跨境共同赴鍾男住處逮捕，美方將他驅逐出境，在機場交由我方人員今天押返歸案。

警方調查，30歲鍾男家族從事營造業，家境富裕，跟父親都喜愛打高爾夫球，除了參加國內外大小球賽，擔任教練，也YouTube等平台PO短視頻，傳授打高爾夫球技術，在業餘高爾夫球界小有名氣。

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去年10月2日，關務署台北關查驗2只自美國舊金山進口國際郵包，發現沙發包裹夾藏大麻共30包、逾17公斤，刑事局國際刑警科、保三總隊共組專案小組偵辦，先逮捕收貨的陳姓男子到案，同月18日又查獲3只自美國舊金山進口國際郵包，夾藏大麻共60包、近34公斤。

專案小組經追查發現，這個走私集團去年9月23日就以同樣手法成功走私大麻入境，經擴大溯源與追查大麻流向，再先後逮捕涉嫌運送、購買等6名共犯，另鎖定隱身美國操控的鍾嫌偵辦，檢方去年11月21日發布通緝，註銷鍾嫌護照。

國際科經與美國執法機關情資交流，歷經多次協調，美方同意我方赴美同步緝捕鍾嫌。我方幹員前晚與美國警方共同到鍾嫌洛杉磯住處逮人，美方依違反移民法驅逐鍾嫌出境，在洛杉磯機場交接給我方幹員押解返台。鍾嫌今天押返後，將依組織犯罪、毒品等罪嫌移送檢方歸案，持續擴大偵辦。

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收納沙發內部夾藏大麻以國際郵包走私入境。（記者邱俊福攝）

男子鍾成恩被押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣收納沙發夾藏市價逾億元的51公斤大麻。（記者邱俊福攝）

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