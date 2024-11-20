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    21歲女試駕車頭撞爛全毀 網笑：先撞撞看安不安全

    三重區新北大橋近日發生試乘自撞車禍，引發網友討論。（網路翻攝畫面）

    三重區新北大橋近日發生試乘自撞車禍，引發網友討論。（網路翻攝畫面）

    2024/11/20 19:19

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前天（18）日下午，新北市三重區新北大橋發生一起令人字事故。一名21歲李姓女子駕駛試乘車載著父母，在試駕回程時，失控撞上施工護欄，導致試乘車的車頭嚴重損毀，安全氣囊爆開。幸運的是，車內包括李女及同行父母與售車業務均未受傷。該事件隨後不僅引發警方迅速處理，也在網路上掀起熱議，搞笑回覆，「小孩愛撞，已回訂。」

    綜合媒體報導，當天下午4時許，李女駕駛試乘車行經新北大橋，疑似因施工導致的複雜路況與距離判斷失準，撞上了鐵製護欄，車頭損毀情況相當嚴重。警方接獲報案後，立即啟動快速處置機制，疏導車流並排除事故車輛，交通於晚間6時53分恢復正常。

    對於後續維修，車輛品牌總代理則表示，目前經銷商正依保險規範處理相關事宜，修復費用將由保險公司承擔大部分，而李女僅需負擔少額的「自負額」。

    事後，這起事故也因「未買先撞」，差點「賀成交」的的特殊情節迅速成為網路熱議焦點。有網友留言戲稱，「幹，真殺手上路!!」、「這隻感覺會成交好幾台，業務要趕快抓緊這個大戶」、「原來汽車業務也算是高風險職業，命都快搭進去了…」直言，「笑死，大直線然後說路不熟」、「可以順便放棄開車好嗎？拜託拜託」甚至搞笑反串調侃，「試乘當然要先撞撞看安不安全，不然買了發現不耐撞怎麼辦」、「小孩愛撞，已回訂。」

    後車視角。（網路翻攝畫面）

    後車視角。（網路翻攝畫面）

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