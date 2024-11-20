哭了！8歲女童用手提式吹風機吹客廳小石頭 長髮遭捲入嚇呆了

彰化縣8歲女童用手提式吹風機吹客廳小石頭，長髮捲入嚇呆了。（民眾提供）

2024/11/20 17:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣8歲女童在客廳玩耍，拿起自家在吹落葉、吹灰塵的手提式吹風機，就坐在玩具車上，想要吸地板的小石頭，不料卻把一頭長髮捲了進去，當場嚇哭了，還好馬上關機，家人也上前幫忙，所幸只有掉了幾根頭髮，並無大礙。

女童家屬表示，購買手提式吹風機，主要是方便清理庭院落葉，或是車內或是屋內的灰塵，女童因為看過家人使用，為了要吸客廳的小石子，才會自行拿取，卻忘記把安全裝置裝好，讓頭髮捲了進去。

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女童家屬指出，還好女童的頭髮只有捲入一部分，家人隨即幫忙把頭髮慢慢拉出來，還好只有掉了幾根頭髮，但女童因為太害怕了，嚇到都哭了，還一直說以後再也不敢用了。

五金行業者指出，這種用來吹落葉或是灰塵的手提式吹風機，因為力道很大，要避免給小朋友使用，或是放在高處，避免小朋友拿到，也建議大家用完就要收起來。如果是有電池的款式，建議不用時直接拔除電池。

五金行業者強調，手提式吹風機力道大，建議民眾使用時要跟身體保持一點距離，如果使用者的頭髮較長，使用上要更加注意。

彰化女童拿著手提式吹風機，想要吸客廳的小石子。（民眾提供）

彰化縣女童的頭髮被手持式吹風機捲入，所幸有及時關掉，只有掉了幾根頭髮。（民眾提供）

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