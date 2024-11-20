陳啟昱被爆洗錢、婚外情 南檢：情資尚待查證

台鹽掏空弊案主嫌陳啟昱失聯，有媒體指稱，他透過婚外情對象，將不法所得洗錢至海外，另有傳聞指其藏匿深山或偷渡出境，但南檢強調，無法證實傳聞內容，通緝持續進行中。（台南地檢提供）

2024/11/20 15:24

〔記者王捷／台南報導〕台鹽掏空弊案主嫌陳啟昱目前下落不明，有媒體指稱，他名下帳戶擁逾億元不法所得，在案發前，已交由婚外情對象有計畫地洗錢，將不法所得匯至海外，但台南地檢署強調，相關情資尚在查證，無法證實內容。

台鹽弊案自10月23日進入偵查，經歷院、檢雙方對於羈押問題的爭執，直到11月6日才裁定涉案的關鍵被告4人羈押，分別為台鹽前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋，以及不法獲利廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。然而，關鍵被告陳啟昱在11月1日羈押庭時失聯，至今未到案。

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南檢正式發布通緝後，陳啟昱的去向說法不一，有傳聞稱他偷渡出境，也有說法指他可能藏匿深山。南檢在這個月初公開說明，無法證實任何說法，但強調全力追緝陳啟昱，同時10月23日5名關鍵被告交保時，檢方已聲請出境管制，只要5人試圖以合法管道出境，將立即遭海關攔截。

有媒體報導，陳啟昱曾具登山背景，並時常出入酒店，與八大行業從業女子發展婚外情，導致婚姻破裂，並早在台鹽弊案曝光前，他已透過婚外情對象轉移不法所得。

然而，檢方表示目前無法證實這些說法，情資仍需進一步查證。南檢強調，總統賴清德對案件進度高度關注，檢方將持續追查資金流向及相關線索，力求案件真相早日揭露。

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