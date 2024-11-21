身背「兩根刺」！5億高中生同性配偶二度淚喊︰真要逼死我？

夏男今天穿同件水藍色上衣出庭。（民眾提供）

2024/11/21 15:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓5億高中生墜樓死亡案，賴的配偶夏朝源因涉假結婚，一審被依偽造文書罪判刑，夏男提起上訴後今二審開庭，指控原審法官「照抄媒體寫判決」，讓身上背負「財產」、「殺人」兩根刺，無法受到公平審判，更當庭痛哭「所有人都把賴的死，歸咎在我身上」，「真的是要把我逼死嗎？」

審判長吳進發表示，根據今天審理狀況仍須更多時間開庭，才能逐次提示證據完畢，且本案具爭議，為讓被告夏男有充裕時間說明，擇期再排定12月5日上午11點、12月19日上午11點10分再開庭，預計12月19日辯論終結。

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此案夏朝源在刑事部分，一審以偽造文書罪判1年6月有期徒刑，賴母控告的殺人罪部分，由台中高分院發回台中地檢署續查，夏男針對偽造文書罪部分提起上訴，本月初在台中高分院二審首度開庭時，他向法官說，沒有犯罪的想法或做法，所謂的結婚就是一起過日子，未料賴生死亡後，竟被外界用陰謀論看待，認為他想要賴生的遺產而犯案。

台中高分院今上午再度開庭，夏男表示台中地院一審判決很多是根據媒體的想像，他始終配合調查，希望法官還他清白，不再承受假結婚等莫須有的指控，一審法官毫無直接證據證明他假結婚，自己最錯誤的決定就是賴男死後他沒有拋棄繼承，才永遠擺脫不了這個爭議。

尤其他無法接受殺人、謀財害命的指控，自己一生清白，面對媒體鋪天蓋地報導要如何反應，才盼將證據在法庭上揭示還他清白，更質疑難道活著的人就有錯、結婚就是犯罪？且他婚前根本沒問過賴小弟的財產，但一審法官卻先射箭再畫靶判他有罪。

夏直言，「所有人都把賴的死，歸咎在我身上，難道賴小弟的死，和他家裡的兄弟姐妹沒有關係嗎？」自己和賴結婚，就想一起生活，賴也是這樣想，登記前還要賴查清楚同性婚法規，未料卻被解釋成假結婚。

夏男更哽咽哭泣表示自己「百口莫辯」，若當初知道會發生這樣結果，就不會和賴結婚，該案一天懸而未解，外界就無法信服他沒殺人，加上民事官司也仍在進行，很難期待法院能有公平的審理，甚至向二審法官提議全案應「暫停審理」。

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