已婚女聲樂家被丈夫發現親暱互動男同事 提告結果曝

已婚女聲樂家被丈夫發現男同事十指緊扣，經丈夫提告，北院指男同事確實破壞他人婚姻幸福，判賠丈夫20萬元。（示意圖）

2024/02/11 14:02

〔記者溫于德／台北報導〕已婚聲樂女教授被丈夫發現與同樂團的男同事互動親暱，並經這名男同事的太太親口證實，丈夫決定向男同事求償100萬元。台北地院指男同事確實破壞他人婚姻幸福，判賠丈夫20萬元。

這名女聲樂教授阿美（化名）擁有英國皇家伯明罕音樂學院學歷，然被丈夫阿豪（化名）發覺婚後不到兩年，就與男同事阿成（化名）共赴新北市萬里區龜吼漁港、台北101逛街及享用甜點，過程中兩人互動親密。

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後來是男同事阿成的太太、同樣為國內一名女聲樂家的阿心（化名），主動向阿豪求饒，還親口承認阿美與阿成返回其屏東老家過夜，阿豪這才確認遭到背叛。

但阿豪顧及夫妻情分，起初並未提告，僅私下透過岳父母盼能挽回阿美，然阿美已深陷與阿成的感情，阿豪這才決定簽字離婚，並提起本件訴訟，告訴北院自己本應幸福美滿的家庭儼然破碎，決定向阿成求償100萬元。

阿成解釋，他因為太太與阿美是大學同學，而認識阿美多年；另前年之所以會與阿美碰面，也是為了安慰心情低落的對方，至於相關照片只顯示兩人並排行走路，根本沒有牽手更沒有擁抱，否認賠償責任。

北院經檢視照片，指阿美、阿成確實十指緊扣，阿美也有將左手放在阿全背上，且阿美還伸右手環抱阿成的腰際，足見兩人互動極為親暱，如同一般熱戀中的情侶；況且，有一次兩人是在深夜11時許一同外出，這對各自有婚姻的兩人來說，不符常情。

至於阿成雖主張是為了安慰被家暴的阿美而與之碰面，但北院指，阿成並未提出證據，因此無法採信，最終認定阿成應賠償阿豪20萬元；可上訴。

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