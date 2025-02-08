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    再冷1天！下週一大回溫 北部上看20度、中南部22度

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/02/08 19:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流襲台超冷！中央氣象署預報，這波寒流會影響到下週一（10日）清晨，白天溫度才會明顯回溫，但下週二晚上起受南方雲系北移影響，南部開始轉雨，下週三又有鋒面通過，下週三到週四各地有明顯降雨。

    氣象署預報員張承傳表示，高雄以北地區低溫僅剩7度到10度，苗栗等空曠地區甚至僅剩下6度低溫，但幸好水氣逐漸減少，明天白天會些微回溫一點，北部、東北部溫度在14度到16度，其它地區18度到20度。

    「下週一白天起溫度才會明顯回溫，北部可達20度，中南部可到22度，天氣也不錯」，張承傳說，下週二白天天氣更好，是未來一週最暖的一天，北部白天可回溫到24度，但下週二晚上起受到南方雲系北移，南部開始有短暫陣雨，之後鋒面通過影響會全台有雨。

    張承傳指出，下週三（12日）受到南方雲系和北方鋒面通過影響，中南部及東南部地區有短暫陣雨，北部、東北部及東部地區逐漸轉為局部短暫陣雨，各地天氣再度轉涼，並持續到下週四，都是全台有雨的天氣。

    張承傳說，下週五（14日）東北季風才會減弱、降雨稍微趨緩，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲；下週六各地氣溫回升，白天回溫較明顯，北部可達20度，中南部有22度到24度，僅剩北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲。

    寒流來襲各地低溫特報。（氣象署提供）

    寒流來襲各地低溫特報。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

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