名單出爐！全台33立委被罷免 2組人馬罷免吳沛憶

中選會。（資料照）

2025/02/08 19:30

〔記者李文馨／台北報導〕春節開工後首週，大罷免潮如火如荼的展開，中選會表示，截至今日共收到36案罷免案送件，其中33案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。值得注意的是，罷免吳沛憶的領銜人共有兩組，第1組隔天隨即被台北市選委會發函指備補領銜人設籍未滿4個月，第2組則完成送件。

中選會表示，截至今下午5時為止，目前收到的罷免案送件數為36案，其中33案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，相關案件已進入處理程序，依法辦理。

請繼續往下閱讀...

罷團3日首先遞交的提議名單均為國民黨立委，包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。另外，停職中的新竹市長高虹安也一併遞件。

面對大罷免浪潮，國民黨祭出「以罷制罷」反制，北市吳沛憶；新北蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；嘉義陳冠廷；原民立委伍麗華、陳瑩，以及南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴在6日皆有人陸續送件。此外，7日也有罷團提交新北李坤城；台南林俊憲、王定宇第1階段罷免提議書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法