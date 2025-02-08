為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    名單出爐！全台33立委被罷免 2組人馬罷免吳沛憶

    中選會。（資料照）

    中選會。（資料照）

    2025/02/08 19:30

    〔記者李文馨／台北報導〕春節開工後首週，大罷免潮如火如荼的展開，中選會表示，截至今日共收到36案罷免案送件，其中33案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。值得注意的是，罷免吳沛憶的領銜人共有兩組，第1組隔天隨即被台北市選委會發函指備補領銜人設籍未滿4個月，第2組則完成送件。

    中選會表示，截至今下午5時為止，目前收到的罷免案送件數為36案，其中33案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，相關案件已進入處理程序，依法辦理。

    罷團3日首先遞交的提議名單均為國民黨立委，包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。另外，停職中的新竹市長高虹安也一併遞件。

    面對大罷免浪潮，國民黨祭出「以罷制罷」反制，北市吳沛憶；新北蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；嘉義陳冠廷；原民立委伍麗華、陳瑩，以及南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴在6日皆有人陸續送件。此外，7日也有罷團提交新北李坤城；台南林俊憲、王定宇第1階段罷免提議書。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播