勿落敵方攻擊私領域陷阱！罷免葉元之團體聲明：史書華仍任領銜人

大刪元發聲明指出，團隊「一致決定以原本的人馬繼續前進，領銜人不會有任何異動」。圖為志工過年收件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/02/08 20:52

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋東區選民組成「板橋大刪元」，發動罷免國民黨籍立委葉元之連署，針對領銜人網紅牙醫史書華近日爭議，大刪元今（8日）聲明指出，罷團成員付出均功不可沒，團隊「一致決定以原本的人馬繼續前進，領銜人不會有任何異動」，盼公民勿落入敵方攻擊私領域陷阱，持續關注罷免行動，朝「還給台灣一個正常民主的國會」目標邁進。

大刪元說，團隊成員從去年6月青鳥運動後陸續集結，團員以各自專長各司其職，歷經無數會議的討論與行動，才慢慢讓運動成型，「任何成員的付出都是不可磨滅的」；團隊成立不久後就開始尋找適合的領銜人人選，但這項職務並不容易，許多人在與團隊深談過後，因擔心自身安危而拒絕，幾個月尋訪未果，加上當時第1階段即將造冊送件，於是內部討論後一致決定由共同努力許久的史書華擔任領銜人。

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大刪元聲明指出，團隊一貫立場是不分黨派、不論顏色，團結想「為了台灣更好」的公民力量制衡亂象叢生的國會、守護台灣安全，目前已經在艱難路上達成第1階段目標，「團隊也一致決定以原本的人馬繼續前進，領銜人不會有任何異動，更不會白白斷送每位公民的努力」，盼大眾共同往前下一段路，集中火力在罷免宣傳上，號召更多人參與，「切勿落入敵方私領域的攻擊陷阱，犧牲了大家過去長久一起努力的成果」。

大刪元表示，唯有團結才能凝聚最大力量抵禦中國勢力，朝「還給台灣一個正常民主的國會」目標邁進，感謝大眾對大刪元的關注，盼每一位愛台灣的人繼續團結站、抵禦共同外敵。

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