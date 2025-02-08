迴避川普關稅大刀 日相石破茂承諾對美投資1兆美元

日本首相石破茂前往美國，與美國總統川普（Donald Trump）舉行峰會。（法新社）

2025/02/08 21:27

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本首相石破茂今天在美國總統川普進行的首次會談上表示，將把日本對美投資提高到1兆美元（約台幣33兆元），雙方也就日本擴大購買美國液化天然氣（LNG）達成共識，而引發日美爭議的日本製鐵收購美國鋼鐵的計畫，則被川普解讀為「投資而非收購」。石破在會談中強調對美國經濟貢獻的事例，藉此回避川普政府加徵關稅的措施。

另外，石破訪美前，各方擔心川普可能要求日本將防衛費提到GDP三%，今天的聯合聲明中提到，「美國對日本2027年度以後也將繼續徹底加強防衛力的方針表示歡迎」，亦即日本防衛費將在2027年度逐年增加到GDP二％之後，持續維持這個水準或以上的水準。聯明合聲還提及將盡快召開由外長和防長出席的安全保障磋商委員會（二加二）會議，石破並正式邀請川普在近期內訪日。

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川普上台後高舉關稅大刀對付貿易逆差大國，日本也無法置身事外。事實上，在安倍晉三擔任首相時期，就曾與川普有過類似的交手，當時安倍以日本對美投資的實際績效，而取得川普的信任，石破似乎也依循了安倍的手法。2024年美國對日本貿易逆差為六八四億美元，遠低於中國近3000億美元，但日本是美國的最大投資國，截至2023年日本對美直接投資存量已增加到7832億美元，而且已連續五年保持世界領先。

今天的會談中，川普也如預料地向石破要求消除美國對日貿易逆差，並提及若貿易不平衡持續「加徵關稅」將成為選項。石破表示，川普就任後，提高了日本企業對美投資的意願，他並進一步承諾將把日本對美投資的規模擴大到一兆美元。石破還列舉了豐田汽車和五十鈴汽車在美設廠的計畫，強調對美國經濟和創造就業機會的貢獻。

會談中，石破也同意將增加採購美產液化天然氣，除為縮小貿易逆差，也有經濟安全的考量。日本的液化天然氣全部仰賴進口，主要進口國為澳洲、馬來西亞、俄羅斯和美國，從美國進口的液化天然氣，約占總數的八%。由於美方將投入四四○億美元開發阿拉斯加的液化天然氣，石破同意增加採購美產液化天然氣，但國內也擔心開發成本的轉價，將使採購價格增高。

至於遭到拜登阻擋的日鐵收購美鋼計畫，原本和拜登一樣持反對態度的川普，六日在白宮與美鋼高層主管會談後出現轉折。川石會後，川普強調，日鐵對美鋼「將是投資而非收購」，而石破也在記會中表示，美鋼將加入日本的技術，製造出好產品。

日鐵在2023年底宣布收購美鋼計畫，美鋼方面不管是經營層或股東均歡迎這項計畫，但美國外來投資審查委員會（CFIUS）對此卻意見分歧，拜登在卸任前做出定奪，以保護美國產業的戰略必要性與國安風險為由，阻擋這筆收購案。日鐵不服對美國政府提出行政訴訟。

事實上，日鐵擁有王牌技術，可製造在凍土運送天然氣的鋼管，將有助於阿拉斯加天然氣的運送，這也可能是川普改變反對態度的因素之一。川普也預定在近期與日鐵高層進行會談。

今天的聯合記者會上，石破被問到川普自稱是「關稅男」，如果美國對日加徵關稅，日本是否會對美採行關稅報復，石破則表示，「不會回答假設性問題」是他在日本國會答詢一貫的作風。一旁的川普拍手叫好說「答得妙，有抓到訣竅」。

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