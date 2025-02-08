挑戰夢寐中阿朗壹古道 蔡英文爬到「懷疑人生」

前總統蔡英文（左）挑戰阿朗壹古道。（圖擷取自臉書）

2025/02/08 19:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔡英文今（8）日在社群平台透露，自卸任後，常常會去台北市的近郊爬山，鍛鍊體力、維持健康。而練習了好幾個月後，近日前往了一直很想去爬的阿朗壹古道，然而已8年沒有好好爬山的她，爬到一半甚至懷疑自己「真的走得完嗎？」。

屏東徒步4小時到台東

蔡英文在臉書發文，提到自己從屏東的旭海，走到台東的南田一共花了四個小時，剛開始爬的時候覺得「也還好」，走到中段，蔡英文甚至開始「懷疑人生」，問自己「真的走得完嗎？」。蔡英文也認為在好漢坡那一段路程非常有挑戰性。

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「用雙腳體會台灣的美」，蔡英文爬到阿朗壹古道的最高點觀音鼻山，看到壯麗的海岸風光後，覺得一切非常值得。她提到，阿朗壹古道是台灣少數仍然未有公路開通的地方，保留了許多當地的自然生態與景觀，一路上依山傍海，真的非常美。

蔡英文也分享，爬山跟很多事情一樣，每當想要放棄時，要想著美景就在後頭，即使關關難過，只要一群人堅持不懈，一起努力往前，我們終究能克服困難，到達終點。最後蔡英文也推薦大家，如果想知道南台灣有多美，走一趟阿朗壹古道，用雙腳體會就知道。

蔡英文（左）爬到中段時，不禁懷疑人生，問自己「真的走得完嗎？」。（圖擷取自臉書）

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