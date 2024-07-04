彰化婦勒死長期家暴酗酒丈夫 二審認義憤殺人輕判免入獄

吳姓婦人勒死丈夫，二審改依義憤殺人罪輕判2年，緩刑4年免除入獄之災，圖為案發現場。（警方提供）

2024/07/04 14:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣吳姓婦人長期被酗酒的丈夫施暴，丈夫甚至醉酒時，把兒女叫醒罰跪聽他訓話，或持刀械揮舞恐嚇吳婦，「我殺死你只是關4個月而已」，吳婦忍無可忍，2022年12月21日用電線把丈夫勒死，彰化地院一審以殺人罪判刑3年，高等法院台中分院卻認為，吳婦是義憤殺人，且子女求情希望法官考量吳婦處境而減刑輕判，二審改判2年且宣告緩刑4年，免除入獄之災。

判決書指出，吳婦飽受酗酒丈夫暴力相向，丈夫也會對子女施暴，包括不分白日、半夜及凌晨之時間，酗酒後叫子女叫罰跪聽訓話、辱罵，甚且常拿棍棒無端毆打子女，吳婦為保護子女，亦常遭丈夫侮辱、持棍棒毆打凌虐，丈夫甚至昏揮舞鋸刀、刀械，恫稱「我殺死你只是關4個月而已」等語，使吳婦在精神上、身體上長期常處於不安、驚懼及難以入睡狀態。

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2022年12月21日凌晨，其丈夫又亂罵並叫醒子女，要求聽他訓話，又把睡覺的吳婦棉被掀開，要求吳婦到1樓廚房，還出手打吳婦，之後到廚房繼續喝酒，對妻子兒女咆哮亂駡約1小時後，兩度自行摔倒在地，吳婦見狀，因長期、反覆受到丈夫暴力對待，身心已不堪負荷，遂當場激於義憤，萌生「要死一起死」的念頭，持電線勒死丈夫，之後企圖輕生未果，向馳抵的員警自首。

彰化地院一審依殺人罪判刑3年，吳婦上訴二審，高等法院台中分院有不同見解，認為其丈夫長期、反覆對吳婦與子女實施家庭暴力行為，顯然嚴重侵害吳婦生存權，也嚴重影響兒女健全發展，這樣的不義行為，對任何一般人而言，都是無可容忍，在客觀上足以引起公憤，吳婦殺死丈夫之舉，主因是丈夫的不義行為，造成吳婦當場激於義憤而殺害丈夫，檢方起訴與一審依殺人罪判刑並不恰當，二審變更起訴法條，依義憤殺人罪審理。

二審強調，吳婦平日處境艱困，因案發當日再度受丈夫施暴，一時失慮致當場激於義憤才發生犯罪，在客觀上固足以引起一般人的同情，刑法第273條之義憤殺人罪，處7年以下有期徒刑，吳婦無任何前科，始終坦承犯行，態度良好，子女又求情，希望考量吳婦處境而從輕量刑，據此改判徒刑2年，緩刑4年，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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