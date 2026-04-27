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    伊朗再出手！ 荷姆茲「同步扣2船」 1艘駕駛艙受損、21船員在船上

    2026/04/27 14:07 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗革命衛隊22日公布的登船畫面，突擊隊員沿船體攀爬進入商船。26日再傳於荷姆茲海峽登上2艘貨輪。（路透）

    伊朗革命衛隊22日公布的登船畫面，突擊隊員沿船體攀爬進入商船。26日再傳於荷姆茲海峽登上2艘貨輪。（路透）

    伊朗革命衛隊（IRGC）26日再度突擊荷姆茲海峽，同步強登2艘大型貨輪。這是繼22日扣船事件後，德黑蘭在短短4天內發動的第2波攔截行動。其中1艘貨輪駕駛艙在強登衝突中受損，2船目前被迫停留在該海域。

    根據《華爾街日報》報導，遭強登船隻為「MSC法蘭西斯卡號」（MSC Francesca）與「皮米農達斯號」（Epaminondas）。伊朗官方媒體宣稱，此次行動是回應美軍「海盜行為」。兩船目前被迫在水道周邊錨定。

    「MSC法蘭西斯卡號」由全球最大航運公司地中海航運（MSC）擁有。希臘籍貨輪「皮米農達斯號」則由泰科諾馬公司（Technomar）所有，同樣由地中海航運營運。泰科諾馬公司證實，船隻在距離阿曼海岸約32公里處遭強行登船，船上21名烏克蘭與菲律賓籍船員目前安全。

    泰科諾馬公司指出，皮米農達斯號駕駛艙在強登過程中受損。公司正與區域當局溝通，確保21名船員安全。伊朗官方警告美國及其盟友不得採取進一步軍事行動，否則將面臨強烈回報。

    伊朗革命衛隊重申，德黑蘭掌握荷姆茲海峽絕對控制權。伊朗軍方指出，若美軍持續干擾區域航行，將採取行動。目前受影響的2艘貨輪仍停留在該海域。

    貨櫃輪「皮米農達斯號」（Epaminondas）停泊裝卸畫面。該船26日在阿曼外海遭登船。（美聯社）

    貨櫃輪「皮米農達斯號」（Epaminondas）停泊裝卸畫面。該船26日在阿曼外海遭登船。（美聯社）

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