遭連長辱罵「死日本鬼子」 台日混血役男「不和解」獲萬人力挺

位於宜蘭的陸軍第六軍團153旅金六結，上週被一名台日混血役男揭露，被軍中連長以「死日本鬼子」等歧視字眼辱罵、體罰等不當行為，引發各界關注。（圖擷取自Google地圖）

上週1名台日混血役男透過社群揭露，自己入伍後不斷被連長以「死日本鬼子」等歧視字眼辱罵，還恐嚇打1985申訴也沒用，事件引爆全台炎上，軍方已拔除其職務，並移請司法偵辦。昨（26）日晚間，當事役男趁收假前發文感謝所有關心、援助他的人，也強調他不會和連長和解，要讓對方為自己的不當言行負責。

當事役男昨日透過Threads，向大眾報告最新狀況，「目前軍營與國防部都有在積極處理，也有持續的關心與協助，身邊的弟兄們其實都很照顧我，這點我想讓大家放心，接下來我會把義務役好好完成，對我來說，這是一件我該做、也想做好的事。」

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當事役男也感謝每位願意留言、轉發、私訊關心他的人，只是訊息太多，他無法一一回覆，對於被很多人記掛著，讓他覺得自己是一個很幸運的人，也很清楚自己並非獨自一人面對這件事，一方面很感謝，另一方面也有些不好意思，讓這件事變成這麼大的風波，但看到許多受害者也跟著出來反映，希望他們也能得到幫助與重視。

當事役男補充，在眾多訊息中，其實有出現一些蓄意攻擊、威脅他的言論，不過他選擇無視，因為他很清楚自己值得更健康、更正向的交流。最後，對於温姓連長的公然侮辱行為，這部分他不會選擇和解，「成年人應該為自己的言行舉止負責，這是很基本的事情」，並在文末再次感謝大家的關心，他都有放在心上。

網友們除了留言祝福他之後的軍旅生活一切平安，也力挺他絕不和解的堅持，「和解只會造成下一個受害者的出現」、「真的不要和解，才能把不適任的淘汰掉」、「謝謝你的勇敢，讓國軍改革往前一步」、「沒有人為霸凌付代價，只會產生下一個霸凌」、「這些軍隊老鼠屎真是噁心，打仗有嘴砲這麼厲害就好」、「祈願每個為國家服兵役的孩子都能被嚴格訓練及公平對待，能平安退伍」、「身為連長，連最基本的分寸都沒有，說錯話就該承擔後果，讓法律來告訴他什麼叫界線」。

據了解，該名混血役男的服務地點，是位於宜蘭的陸軍第六軍團153旅金六結，涉嫌長期對他進行言語羞辱、恐嚇與不當體罰的温姓連長，事後還被其他梯次的士兵爆出，曾被對方做出其他霸凌行為；民進黨立委王定宇也爆料，這名連長不僅極度仇日，還曾在部隊中播放中共拍攝的統戰電影，要求國防部與心輔單位應檢討現有體系，確保基層官兵能免於權勢威嚇，勇敢且有效地使用合法的申訴管道。

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